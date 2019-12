Natt til lørdag ble høydramatisk for den tidligere Bodø/Glimt-spilleren fra Skjervøy i Nord-Troms.

Odd-Karl Stangnes (50) ble fanget i et vanvittig uvær i havgapet.

Fulgte rutinen

Få uker etter at han bosatte seg i en liten hytte på Skjervøyskjæret, måtte han til slutt søke ly i et lite batterirom på ei fyrlykt. Det var det eneste stedet han kunne gjemme seg for været.

Sammen med hunden Jesper måtte han be om hjelp da været virkelig blåste opp natt til søndag.

– Jeg fulgte sikkerhetsrutinene da det blåste opp. Jeg følte meg usikker, og evakuerte til lykta. Fem på to om natta ringte jeg kjæresten min og og fortalte at jeg var trygg men usikker, sier han til TV 2.

50-åringen hadde selv bygget hytta han bodde i, men evakuerte til batterirommet, som er omtrent 0,7x1,4 meter stort.

– En time senere sto jeg utenfor lykta og så en monsterbølge feie hytta rett på sjøen. En brutal og grusom opplevelse, sier Stangnes.

Han vurderer bølgen til å ha vært minst åtte meter høy. Søndag morgen ba han om hjelp fra Redningsselskapet om å bli plukket opp fra øya, og det ble igangsatt en storstilt redningsaksjon.

I mange timer forsøkte mannskapet på redningsskøyta RS «Oscar Tybring IV» å redde ham ut, men været var for dårlig. På et tidspunkt meldte HRS om 4 til 7 meter høye bølger.

Lovnad til kjæresten

Redningsselskapets forsøk på å komme «mannen på skjæret» til unnsetning viste seg umulig på grunn av været, og i søndag kveld ble et Sea King-redningshelikopter fra Banak-basen i Finnmark satt inn for å få bragt han i sikkerhet.

I en Twitter-melding ble det fra hovedredningssentralen for Nord-Norge bekreftet at aksjonen var over klokken 20.26.

– Nå vet jeg at det kun finnes en plass på øya der ei hytte ville ha klart en slik storm, forteller Stangnes til TV 2.

– Betyr det at du vil prøve deg på nytt?

– Nei, jeg har allerede lovet kjæresten min at det skal jeg ikke, forteller han og takker hunden Jesper for godt selskap og varme ute på skjæret.