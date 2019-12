Damplokomotivet peser tungt opp bakken mot Haworth. Solen har nettopp kommet opp over åsen, og tiner frosten så disen farger dalen i pastell denne morgenen.

Det kunne knapt blitt mer juleidyll – her i Yorkshire finner du kanskje noen av de vakreste landsbyene og landskaper i hele Storbritannia.

Et juleeventyr

På julemarkedet i Grassington er tema Dickens’ jul, og tryllekunstner Alexander Wells imponerer frammøtte med både med klassisk magi, og sin flotte klassiske tweed-dress, med tidsriktig snurrebart.

– Jeg kommer til å stemme Labour, sier Wells på spørsmål om hva han skal stemme ved i parlamentsvalget.

Tryllekunstner Alexander Wells har bestemt seg for hvem han skal stemme på. Foto: Elias Engevik

– Jeremy Corbyn virker som en genuint ekte fyr, og Labour har en politikk som handler om å gi litt tilbake til folk.

Det at valget blir holdt i en mørk og travel førjulstid har ført til spekulasjoner om valgoppslutningen kan bli dårligere, noe som tradisjonelt har favorisert de konservative.

Men verken terror i London eller valgkamp ser ut til å holde folk vekke fra verken julemarkeder, eller valgurnene, skal vi tro de mange vi snakker med.

– Det står så mye på spill denne gangen at folk virkelig kommer til å stemme, mener Wells.

Han får støtte av to eldre damer, som begge har på seg klær fra Viktoriatiden.

Store forventninger

– Jeg håper valget fører til mer penger til Nord-England, sier den ene.

– Et pund sir, et pund, roper Mark Bamforth, utkledd som Malvolio Hardcastle.

Malvolio styrer teatertruppen The Penny Plain Theatre Company, og Den menneskelige grønnsaksmaskinen gjør stor suksess på julemarkedet.

TV 2 vinner fem pund – til stor glede for tilskuerne – og tilsvarende høylytt klaging fra teatertruppen. I valgkampen har både Corbyn og Johnson blitt beskyldt for å ha et magisk pengetre, med fagre løfter om mer penger til alle.

– Det kan virke som om politikerne har en tryllestav, ja, ler Alexander Watts.

– Men jeg er gammel nok til å være litt realistisk når det gjelder løftene.

Oliver Twist og harde tider

For selv om du finner de mest idylliske landsbyer i Nord-England, finner du også noen av de fattigste onmrådene i Storbritannia.

I deler av storbyen Bradford, ikke langt unna, lever en av fire barn under fattigdomsgrensen – ikke så langt unna Dickens’ maleriske skildringer fra det harde arbeiderklasselivet på 1800-talet.

Mark Bamforth, utkledd som Malvolio Hardcastle. Foto: Elias Engevik/TV 2

Her stemte også et flertall for å gå ut av EU under folkeavstemningen i 2016. Og nettopp støtten til Brexit i tradisjonelle Labour-distrikt er en faktor som gjør dette valget ekstra spennende.

– Folk kommer til å stemme fordi de misliker Boris Johnson så mye, seier Malvolio i sitt fillete kostyme, før han legger til:

– Eller de misliker Jeremy Corbyn. En av de to.