BMW har ikke vært så voldsomme på elbilfronten enda. Riktignok har de hatt stor suksess med helelektriske modell: i3. Men det har altså vært alt BMW-kundene har å velge mellom, mens vi venter på iX3.

Elektrifisering har de likevel hatt i lang tid – og i en rekke modeller – i form av ladbare hybrider. Her er det knapt noe merke som kan vise til et bedre utvalg. Alt fra flerbruksbilen 2-serie og SUVen X5 via flaggskipet 7-serie – til sportsbilen i8.

Men den som har solgt best i Norge, er den ladbare utgaven av 3-serie.

Fram til nå, har imidlertid rekkevidden vært noe lav – og forbruket alt for høyt, når batteriet tar slutt. Dermed har det i realiteten gitt høyere forbruk enn mange hadde forventet – og mindre plass enn i modellene med dieselmotor.

Har man klart å løse alle problemene med den nye utgaven av 330e? På papiret ser det i alle fall lovende ut.

Her skal BMW tette enda et hull i markedet

Vår testbil er svart – men du kan også få den i lakk som skiller seg mer ut. Denne matte gråfargen har vi sansen for.

Hva er nytt?

Ladbare 3-serie har fått større batteri. Det er selvsagt viktig på en ladbar hybrid. Det nye er på 12 kWt, og gjør at du skal klare opptil 55 kilometer – målt etter WLTP-standarden.

Vi har allerede testet bilen på tyske sommerveier, og slått fast at det er mulig å få til. I tillegg har BMW gjort elmotoren mer anvendelig og sterkere. Den har nå 113 hk og lar deg kjøre opptil 140 km/t på ren strøm.

Bensinmotoren, 2-liter som tidligere, har 184 hk. Det er faktisk en liten nedjustering fra forgjengeren på 211. Men samlet er systemeffekten 292 hk hvis du aktiverer Sport-modus. Da får du nemlig en boost-funksjon som gir deg 30 hk ekstra å rutte med. Det merkes. 330e er en sprek bil!

Dessuten, og dette er ekstra gode nyheter her i Norge: Fra november er 330e tilgjengelig med tilhengerfeste! Den kan trekke opptil 750 kg.

Gode nyheter er det også i bagasjerommet. Dette er blitt like romslig som det i storebror 5-serie – og rommer 410 liter. Forrige generasjon klarte til sammenligning kun 370.

Ryddig og pent interiør – med svært gode sportsseter, som du sitter godt i, også på langtur.

Øyvind sikret seg BMW-scoop

Hva er styrker og svakheter her?

For de som liker forbrenningsmotor, vil en diskret men likevel småfrekk raspelyd fra bensinmotoren bli godt mottatt. Det passer lynnet til denne bilen bra. Den er pigg og sporty å kjøre.

Vi setter pris på at overgang fra ren elektrisk kjøring til hybrid er helt sømløs. Her er det mange som har litt å lære. Likeså når det gjelder gassrespons. I en del andre modeller opplever vi en forsinkelse, før bensinmotoren slår inn. Her slipper vi det.

Rekkevidden er bra, også på vinterføre. Vi klarer greit rundt 35-40 kilometer. Dessuten er det pent forbruk på langkjøring, også. 0,66 l/mil er omtrent som en dieselbil med stor motor for noen år siden. Her skal det legges til at det går fint an å få dette tallet lavere. Men vi lot oss heller friste til å kjøre litt aktivt opp og ned av Sognefjellet.

I Eco Pro modus er den på sitt mest effektive. Da vil den også bruke informasjon fra navigasjonen, for å tilpasse kjørestilen mest mulig. Men det er jo ikke sånn vi liker best å bruke en BMW 3-serie ...

Når strømmen på batteriet er brukt opp, kjennes dessuten bilen fortsatt pigg ut.

Bagasjerommet har vi alt nevnt. Men selv om det er større, vil det nok for mange være vanskelig å bruke dette som en fullverdig familiebil. Det er ganske enkelt for trangt. Løsningen på den utfordringen heter 330e Touring – for nå kommer nemlig stasjonsvogna også som ladbar hybrid!

Ønsker du firehjulsdrift, har imidlertid ikke 330e noen løsning for deg. Da må du opp på 5-serie. Men den er ikke tilgjengelig som stasjonsvogn med ladbar drivlinje.

Interiøret oser kvalitet og premium. Vi har imidlertid en liten kjepphest å ta opp med BMW – og det er designet på de digitale instrumentene. Her har man rett og slett bommet stygt. Det er rotete og ikke brukervennlig. Synd – for du sitter med den skjermen rett foran deg store deler av tiden.

Det er ikke noe å klage på i baksetet på 3-serie sedan. Her sitter to voksne godt. 3-serie er blitt en stor bil.

Nå kjører Broom-Benny dieselbil igjen

Hva koster den?

330e kommer naturligvis gunstig ut av dagens avgiftssystem. Startprisen er 457.400 kroner. Testbilen er i tillegg greit utstyrt for rundt 200.000 kroner. Her er det inkludert Harman Kardon surroundanlegg, sportsseter i skinn, M-sport, head up display og varme i rattet.

Men det mangler likevel en del ting vi forventer i en ny 3-serie: Adaptiv cruise control, nøkkelfri adgang til bilen, elektrisk bakluke og gjerne elektriske seter.

Kort sagt: Ekstrautstyr koster deg fortsatt en god slump med penger.

Direktøren råkjørte – mistet både førerkort og Ferrari

Ikke direkte trangt – og større enn forgjengeren – men bagasjerommet vil fortsatt blir for trangt for mange familier. Merk at setene kan legges ned – tredelt. Det er praktisk og viktig i en slik bil.

Hvem er konkurrentene?

Audi A4 kommer enn så lenge ikke i noen ladbar variant, så nærmeste konkurrenter er Mercedes C-klasse og Volvo S60.

Mercedes er kanskje de som skiller seg mest ut, fordi de kombinerer elmotoren med en dieselmotor. Det beste fra to verdener? Den er, som BMW, tilgjengelig med 4x4 som sedan, men ikke som stasjonsvogn.

Både C-klasse og S60 har sterkere motor – og koster en del mer enn 330e.

Trenger du egentlig firehjulsdrift? Vi hadde mye vanskelig føre i teSstperioden, men bilen klorte seg fram uansett. Den føles trygg og god, også på glatt underlag.

En av de viktigste trendene på bilmarkedet akkurat nå

Vil naboen bli imponert?

Med riktig farge og felger, så er absolutt nye 3-serie en bil som fanger oppmerksomheten. Testbilen er svart, og det gjør at litt av detaljene blir borte.

Vi hadde en knallblå, tidligere i år, og den fikk både lange blikk og tommel opp! Ja, til mer farge i bilparken, der altså!

Helge ble nesten påkjørt da han knipset BMWs superbil

Broom mener:

BMWs ladbare 3-serie er nå blitt så bra, at selv på langkjøring og på vinterføre, så savner vi ikke dieselmotoren.

Bak rattet i BMW 330e kan du fint tilbringe mange timer på veien. Dette er en milsluker – som også leverer fornuftig forbruk på langtur.

Med en startpris på 456.000 kroner for e-drive M-Sport, legger BMW seg dessuten godt under konkurrentene i pris og har større bagasjerom, uten at ytelsene er veldig mye dårligere. For eksempel klarer 330e 0-100 km/t på 5,9 sekunder. Mercedes C300e med sine 320 hk bruker 5,4 sekunder – koster fra 514.000 kroner.

Mange venter nok likevel til BMW 330e kommer som ladbar også i Touring-utgaven, slik at det blir plass nok. Firehjulsdrift står imidlertid fortsatt på ønskelisten. Her får vi bare håpe BWW er enige ...