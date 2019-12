Derfor er hun sikker på at sønnen ikke var alene om drapene

Like nedenfor Baneheia i Kristiansand ligger boligområdet Eg. Hun og ektemannen har flyttet herfra nå, men i år 2000 bodde familien Andersen i tredje etasje i en boligblokk her.

– Der, i det hvite rekkehuset, bodde Viggo. Det var små forhold. Her kjente alle hverandre, sier Berit Andersen.

Hun er moren til Jan Helge Andersen. Han ble dømt til fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt og drap av to jenter på åtte og ti år. Ugjerningen skjedde i Baneheia den 19. mai i 2000.

Det gikk fire måneder før politiet fikk et gjennombrudd i saken. Det skjedde da de kunne knytte Andersens DNA til åstedet.

DØMT: Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt etter dobbeltdrapet. (Foto: Privat)

Han ble pågrepet sammen med kameraten sin, Viggo Kristiansen. Andersen erkjente straffskyld, men sa at Kristiansen var hovedmannen.

Kristiansen nektet for å ha vært i Baneheia, men ble ikke trodd. Han ble dømt til 21 års forvaring, mens Andersen slapp forvaring og ble idømt fengsel i 19 år.

Dette skal de ta stilling til

Det er den siste tiden gjort flere nye undersøkelser rundt bevisene i saken.

Om kort tid skal Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avgjøre om saken skal tas opp til ny behandling i retten.

Det er særlig to nye elementer i saken, ifølge Siv Hallgren, som leder kommisjonen: Opplysninger om DNA på åstedet og Kristiansens mobiltelefon.

Det såkalte mobilbeviset handler om at Kristiansen mener at telefonen hans ikke kan ha vært på åstedet, ifølge basestasjoner i området. Det andre handler om å analysere DNA fra åstedet på nytt. Dette gjøres for å prøve å fastslå om det kan tilhøre Kristiansen eller ikke.

– Dette er en omfattende sak for oss. I en del saker ser vi raskt at det ikke er noe vi kan eller skal gjøre, men dette er en mer omfattende sak med mange dokumenter og som er tidkrevende, sier Hallgren.

LEDER KOMMISJONEN: Siv Hallgren leder gjenopptakelseskommisjonen som nå ser på Baneheia-saken på nytt. Foto: NTB Scanpix

Tror på sønnen

I podkasten «Baneheia» snakker Kristiansen om saken for første gang på mange år. Han mener at den meddømte kameraten Jan Helge Andersen lyver når han sier at de var to om å begå drapene.

– Folk må gjerne mene noe selv om hvorvidt jeg er skyldig eller ikke, men jeg vet hva som er sannheten om Baneheia-saken. Jeg skal ikke sitte og ta skylden for en annen manns handling. Jeg kommer til å «fighte til the bitter end» for å få frem den hele og fulle sannheten, sier han.

Jan Helge Andersen har ikke ønsket å la seg intervjue om saken, men det har moren hans. Hun er overbevist om at sønnen snakker sant når han sier at de var to om å begå ugjerningene.