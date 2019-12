Nathalie (30) om julen som barn: – Flaut å si

Arrangementet hun seg for seg skal ha plass til 200-300 mennesker. Det krever et større apparat og mye logistikk.

– Jeg har hatt ideen om et slikt arrangement lenge, men ikke turt å gjøre noe med det. Når jeg først skal gjøre det, vil jeg at det skal bli bra.

Foreløpig har Lao kalt arrangementet «Christmas for one day». Hun er opptatt av at navnet ikke skal misforstås.

– Det er ikke tanken at man kun skal oppleve julen én dag, men snarere at man skal samle alt på samme dag. Juleverksted, middag, gaver og sang. Samtidig er ikke hovedpoenget å få masse gaver, men at det skal være et samlingspunkt hvor man kan bli kjent med likesinnede.

Lao jobber med å finne samarbeidspartnere som vil bidra til arrangementet. Selve datoen er foreløpig ikke fastsatt, men det blir en dag i desember 2020.

– Det skal ikke koste noe for gjestene. Jeg har ikke noe mot å betale en del selv, men jeg jobber også med å skaffe sponsing. Jeg trenger et større apparat, og har behov for så mye hjelp jeg kan få.

– Lite kan bety mye

Det er altså nesten en halv million voksne nordmenn som gruer seg til jul og førjulstid. Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer, tror årsaken skyldes en kombinasjon av flere faktorer.

– For mange handler det om et sterkt kjøpe- og gavepress og forventninger som ikke kan innfris. For andre handler det om ensomhet og en følelse av å falle utenfor fellesskapet, sier Oudmayer.

Hun påpeker at det ikke hjelper noen som har det vanskelig at andre sitter for seg selv og tenker gode tanker om dem. Først når man handler på bakgrunn av tankene, utgjør det en forskjell for andre.

– Vet du om noen som er ensomme eller på andre måter har det vanskelig i førjulstida og i jula? Ikke vær redd for å ta kontakt med dem. Kanskje er det aktiviteter du og din familie skal gjøre, som blir enda hyggeligere ved å inkludere flere? Lite kan bety mye, og at vi ikke alltid vet hvem som trenger litt ekstra positiv oppmerksomhet, sier Oudmayer.

Hun kaller Nathalie Laos arrangement et fantastisk initiativ.

– Åpenhet om hvor vanskelig ferier og høytider kan være, og kunnskap om at man ikke er alene om å ha det slik, kan få flere til å be om hjelp og støtte – og ikke minst få andre til å stille opp.

– Vær et lyspunkt i mørketida. Små handlinger kan bety enormt mye, oppfordrer Oudmayer.

– Løft blikket

Røde Kors møter mennesker som er ensomme hele året, og julen er intet unntak. Rådgiver Annelise Dyrli Flor sier de ensomme Røde Kors treffer kan være i alle aldersgrupper, men at de særlig ser mange eldre som har få å feire julen med.

– Julen er en vond tid for mange, da det ofte blir tydelig at man ikke har mange juleselskaper å gå til eller noen å feire jula med. Det ligger mange forventninger til slike høytider, det skal være hyggelig, og man skal være sammen med familie og venner. For mange er det også en påminnelse om at de ikke har råd til dyre gaver eller festmåltider. Dette forsterker følelsen av utenforskap, sier Flor.

Hun forteller om mange aktiviteter man kan engasjere seg i som frivillig, som handler om å møte de som har det vanskelig i julen. Røde Kors har besøkstjenesten, som i dag består av nesten 10.000 frivillige som møter ensomme hver uke.

– Vi håper alle løfter blikket og spør hvordan andre har det. Det koster så lite å spørre hvordan noen har det, og invitere på en kaffekopp. Til de som kjenner seg ensomme vil vi si at de ikke er alene, og oppfordre til å forsøke å engasjere seg i noe sosialt. Ellers oppfordrer vi de som har mulighet til å melde seg som frivillig, vi har alltid behov for flere i kampen mot ensomheten, sier Flor.

Røde Kors har en årlig markering for å rette søkelys mot ensomhet, «Årets mørkeste dag», som i år ble markert fredag 20. desember.

Et annet arrangement er Alternativ Jul, som primært er for Oslos gate- uteligger- og rusmiljø. Andre med relasjoner til miljøet eller som ikke har noe sted være i julen er også velkomne.

Kirkens Bymisjon inviterer til julefeiringer og åpne kafeer og oppholdssteder på julaften og ellers i julen.