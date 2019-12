Forskningsskipet «Lance» skulle søndag hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, men operasjonen ble avbrutt.

Bakgrunnen var at skipet slet med å finne vei inn gjennom isen, og måtte derfor snu for å forsøke å finne en annen vei.

– Status akkurat nå er at vi sitter og venter på hva som skjer. «Lance» (båten, journ.anm.) har ligget ute i natt og fikk lastet ned nye is- og satelittkart i morgentimene. Nå er den snart på vei inn i en ny råk for å gjøre et nytt forsøk på å komme til is-område der vi kan møte Børge og Mike, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 mandag ettermiddag.

Tirsdag i forrige uke satte forskningsskipet Lance kursen nordover. Planen var opprinnelig at polfarerne skulle hentes ut med seilbåt, men forskningsskipet ble sett på som en sikrere løsning.

Ebbesen forklarer at skipet vil være mellom 50 og 100 kilometer fra polfarerne når det kommer i posisjon.

– Vi har belaget oss på at det kan være rundt 100 km, men håper på noe mindre.

Går på antibiotika

Børge Ousland og sørafrikanske Mike Horn har siden slutten av august forsøkt å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De forlot Nome i Alaska med seilbåt og ankom iskanten 12. september.

Målet var at de skulle nå målet i midten av november, men på grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig. I tillegg skaper flere andre hendelser utfordringer for de to polfarerne.

På sine sider på Instagram forteller de blant annet at Børge Ouslands pulk er ødelagt, samtidig som Mike Horn sliter med frostskader på fingrene.

– Det er 30 minusgrader og fingrene våre er så ømme. Mike Horn må gå på sin andre antibiotikabehandling på grunn av frostskader på tommelen som ble infisert og ikke vil gro. Jeg prøver å hjelpe til så mye jeg kan med de forskjellige oppgavene. Han ødela også to tenner da han tygget på de små sjokoladebitene som smaker så godt. Men de blir harde som to små steiner i kulden. Vi reparer midlertidig med fyllmateriale, skriver Ousland på Instagram.

Ebbesen opplyser også at helsetilstanden til de to skaper bekymring.

– Det er det man er redd for. Det er fort gjort å få blodforgiftning når man har frostskader under sånne forhold, særlig fordi det er vanskelig å få sår til å lege seg i et klima der ting sakte blir verre. Mike har vært på antibiotika-kur ved en tidligere anledning denne turen, og det var veldig vellykket. Nå har de startet en til for å holde ting i sjakk, forklarer han.

Mat til tre dager til

Polfarerne har vært på isen i 80 dager, og har i utgangspunktet mat til tre dager til.

– De går tom for mat på torsdag, men har en liten reservebeholdning de kan tyne ut til fredag. Etter det er det tomt for både mat og fuel. Det er ikke så lenge til vi har en avslutning på denne ekspedisjonen nå.

– Hvor prekær er situasjonen, slik dere ser det?

– Akkurat nå er den ikke prekær, og det blir den ikke før «Lance» eventuelt bommer på en tur til riktig is-område. Det er ekstremt små marginer, og nå jobber vi bare ut fra de parametrene vi har slik at vi kan sy sammen et best mulig opplegg.