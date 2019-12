Dalglish mener Klopp har forstått Liverpool: – En «tysk scouser»

– De er gode med ball, de beveger seg bra uten ballen, de stepper opp for hverandre. De forstår hvordan han ønsker å spille. Og det er eventyrlystent, aggressivt og offensivt. De skal spille så hurtig som de klarer, og for å klare det, må de være i form. Han passer perfekt for klubben, sier Dalglish.

– Vi må nyte øyeblikket, nyte ham så lenge vi har ham her

I intervjuet ser du også hvilke andre faktorer i klubben Dalglish anser som viktige for at det nå igjen er suksessfulle år for en klubb som var selve maktfaktoren i engelsk fotball i to tiår på 70- og 80-tallet. I dag er han såkalt «non-executive director» for klubben, og klar på at det økonomiske bildet selvsagt spiller inn i suksessen.

– Deler av grunnen til at vi ikke har vært suksessfulle tidligere har vært at vi ikke har hatt finansene som superklubbene virkelig har trengt. Fenway Sports Group (kjøpte opp Liverpool i 2010, journ.anm.) har vært fantastisk finansielt støttende til alle managere siden de kom inn, inkludert meg selv. Det trenger man.

– Men man trenger også en manager som vet hva han gjør, og Jürgen er virkelig det. Han har gjort det briljant. Vi må nyte øyeblikket, nyte ham så lenge vi har ham her. Når han drar, vil det bli mye tristhet, men det vil være mye takknemlighet også for det han har gjort for klubben, sier Dalglish.

TV 2 informerer: Intervjuet med Dalglish ble spilt inn i forbindelse med Liverpools kamp mot Manchester City i november. Siden den gang har de røde befestet sin posisjon på toppen av Premier League-tabellen.

