Mens NAV-skandalen vokser i omfang faller oppslutningen til Høyre til det laveste nivået siden november 2009. Det viser årets siste Gallup som Kantar har laget for TV 2.

Dersom det var valg i dag ville Høyre fått en oppslutning på 19,1 prosent, en tilbakegang på 2,0 fra forrige måling i starten av november. Det ville bare gitt partiet 34 representanter på Stortinget, hele 11 færre enn de har i dag.

Bakgrunnstallene viser at bare seks av ti høyrevelgere fra 2017 sier de vil stemme på partiet i dag.

Regjeringspartner Fremskrittspartiet øker 0,6 til 9,8 prosent som er den høyeste oppslutningen Kantar har målt for partiet siden mai.

KrF og Venstre over sperregrensen

Både Kristelig Folkeparti og Venstre er over sperregrensen på den ferske TV 2-gallupen. Det er første gang siden juni 2018 at begge partiene er over 4,0 som gjør at de får være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene.

For KrFs del er det første gang siden rett etter at de gikk inn i regjering i februar at de klarer sperregrensen, mens det for Venstres del sist skjedde i juli.

KrF får 4,1 prosent (+ 1,0) og bakgrunnstallene viser at det er flere tidligere KrF-velgere som nå vender tilbake til partiet. Fortsatt sitter hver sjette velger på gjerdet, og KrF mister flest tidligere velgere til Arbeiderpartiet og Høyre.

Venstre får 4,0 (+ 1,0). Bakgrunnstallene viser også for Venstre noe høyere mobilisering av tidligere velgere, samtidig som de denne gang henter flere unge.

Senterpartiet tilbake

Etter sammenhengende vekst siden juni til rekordoppslutning på 19,5 i november, går Senterpartiet tilbake 1,9 prosentpoeng til 17,6 i desember.

Arbeiderpartiet er ikke i stand til å øke oppslutningen som en følge av NAV-skandalen og går tilbake 0,7 til 21,9. Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden januar 2018.

Etter en tilbakegang på hele 3,3 prosentpoeng i november går SV igjen frem med 2,3 til 7,9. Samtidig går Rødt tilbake 1,6 til 5,0, mens MDG får 6,1 (- 0,8).

Andre partier og lister får 4,2 (+ 2,1). I denne gruppen er Pensjonistpartiet størst med hele 2,0, mens Liberalistene får 0,7, De Kristne 0,7, FNB og bomlistene får samlet 0,4, Demokratene 0,3 og Alliansen 0,2.