Klubber over hele Europa ville ha signaturen hans, men etter å ha fullført ungdomsskolen i Trondheim reiste Odin Thiago Holm til Ronny Deilas Vålerenga i sommer. Søndag kveld i minusgrader i Mjøndalen var det endelig tid for Eliteserie-debut for 16-åringen. Kampuret viste 74 minutter da Odin Thiago Holm ble byttet inn.

– Det er stort. Det er noe man har jobbet mot og drømt om siden jeg var seks år. Samtidig er det godt å få det unna, så jeg kan fortsette å utvikle meg videre neste sesong, sier Thiago Holm til TV 2 Sporten etter kampen.

Sportslig leder i Jørgen Ingebrigtsen skryter av innhoppet til unggutten:

– Det var et flott innhopp. Ser vi på debutalderen i Eliteserien er det veldig få som har sluppet til på en øverste nivået slik han har nå. Nå vet han hva som skal til, så han er veldig godt i rute.

Odin Thiago Holm ((t.v.) som kaptein for Norge G-15 mot Sverige i 2018.

Juventus

Skader har gjort høsten trøblete for trønderen, men som en del av Gunnar Halles’ G-16 landslag har han fått vist seg frem foran speidere fra toppklubber. Tirsdag denne uken reiser han på treningsopphold til Juventus.

– Odin har proffkontrakt, men får lov til å dra på treningsopphold hos Juventus. Da Odin kom var en del av avtalen å skape arenaer der han kan utvikle seg videre, som passer i vår syklus. Derfor har vi ventet til etter sesongen. Vi håper det er en tur der han får utfordret seg mot gutter på samme alder og spillere opp til 23 år. Vi tenker det er fint for han å avslutte sesongen med et treningsopphold, sier Ingebrigtsen.

Fornøyd debutant håper å holde seg skadefri.

Tøff start

Sesongavslutningen ble en opptur, men starten i hovedstaden var tøff. Allerede første treningsuken hos Vålerenga ble Thiago Holm skadet etter en stygg takling. Selv er han ikke tilfreds med det han har fått vist til nå i Oslo-klubben.

– Jeg er ikke helt fornøyd. Jeg har vært endel skadet og hatt sykdom som har ødelagt for høstsesongen. Har ikke fått kontinuitet i treningsarbeidet og tatt stegene jeg ønsker. Så det er fokusområdet neste år, å holde seg skadefri så jeg får trent slik jeg vil, sier Thiago Holm.

Tirsdag morgen setter Odin og pappa Owe seg på flyet til Italia.

Her kan du se Thiago Holm herje i episode 5 av serien «Våre neste menn»: