– Jeg er utrolig glad for å være tilbake der jeg hører hjemme, sa Berg til det frammøtte pressekorpset.

Berg avholdt pressekonferansen for å gi lokale medier muligheten til å stille spørsmål.

Siden han landet søndag, har Berg truffet familien og lokalbefolkningen. Folk har tatt ham svært godt imot:

– Jeg merker det bare jeg går i gatene i Oslo sentrum. Flere har stoppet meg og gitt meg klemmer. Det er bare positivt, ikke noe negativt, sa han.

Føler seg lurt

Berg har sagt at han vil prate med lokalbefolkningen og gi sin forklaring. Berg gjentok mandag at han føler seg lurt.

– Det var en person jeg stolte fryktelig på. Jeg kjente ham og visste hva han sto for. Han jobbet i E-tjenesten og spurte om jeg kunne gjøre ham en tjeneste neste gang jeg dro til Russland. Hadde jeg blitt fortalt den gangen hva det gikk ut på, hadde jeg selvfølgelig ikke reist for dem, sier Berg til NTB.

Berg ble av E-tjenesten brukt som kurer, og han framholder at han aldri har vært spion, selv om det var det han ble dømt for.

– Jeg har aldri mottatt opplysninger eller truffet andre personer i det hele tatt. Jeg har kun hatt en adresse jeg har sendt penger til.

Han fortalte videre at det er helt vanlig at russere ønsker penger i kontanter når man samarbeider over grensa.

Mener E-tjenesten må lære

Berg sier han skal ut i gatene og snakke med folket for å finne ut hvordan saken har påvirket lokalsamfunnet.

– Jeg har nok troen på at vi skal komme styrket ut av det, og har lært noe av det. Etter hvert kan det nok være behov for en storrengjøring her med tanke på folk-til-folk-samarbeid, sa Berg til NTB.

Berg sier E-tjenesten må lære av saken.

– Min mening er at det er fullstendig feil å bruke folk fra lokalmiljøet, spesielt her i Sør-Varanger, det er rett og slett en tabbe de har gjort. Det er bare et under at ikke noen andre har blitt arrestert tidligere, sier Berg.

Berg ble 15. november løslatt etter å ha blitt dømt for spionasje og tilbrakt nesten to år i russisk fengsel.