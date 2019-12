Volkswagen Passat er en av de største bilsuksessene noensinne. Den fornuftige og praktiske familiebilen debuterte helt tilbake i 1973.

Dagens modell kom på markedet i 2015 og er den åttende i rekken. Her hjemme har salget av biler i denne klassen falt dramatisk de siste årene. Mange av de tidligere kundene har valgt SUV i stedet. Og ikke minst har mange konvertert til elbil.

Passat har likevel klart å holde bra på kundene, mest av alt takket være den ladbare GTE-utgaven.

I år har Passat fått en oppgradering, som er rullet ut gjennom hele modellutvalget.

Alltrack er "offroad-utgaven" av Passat. Den har litt ekstra bakkeklaring, stylingpakke som underbygger at dette skal være en litt tøffere versjon – og naturligvis 4x4. Da Alltrack først ble lansert på forrige Passat-utgave, var den en soleklar bestselger her hjemme. Nå har den havnet i skyggen av GTE-utgaven, den også.

Hva er nytt?

En oppgradering av Passat handler på ingen måte om store designgrep. Det ganske konservative og "alvorlige" designet er videreført, med noen forsiktige endringer.

Innvendig har den fått digitale instrumenter, de minner ganske mye om Audis Virtual cockpit. Dessuten snakker vi mye ny teknologi og mer utstyr. For eksempel Travel Assist, det handler om selvkjørende teknologi. Passat er første ut blant VW-modellene her.

LED Matrix hovedlys er standard. Strømmetjenester som nettradio, Apple Music og Tidal blir også tilgjengelig i nyeste generasjon infotainment-system fra Volkswagen. Men viktigst av alt er sikkerhetsteknologien. For eksempel «Emergency Steering Assist», som bremser og styrer unna dersom det skulle oppstå en hindring. Systemet er basert på en ny elektromagnetisk bremseservo, med betydelig raskere responstid.

Alltrack-utgaven har mye utstyr standard. Den finnes bare med ett motoralternativ: Nemlig en 2-liters dieselmotor med 190 hestekrefter. Syvtrinns DSG-girkasse sender kreftene ut gjennom alle fire hjulene.

Konservativ linjeføring, det er ikke lett å se at denne bilen har blitt ny.

Hva er styrker og svakheter her?

Volkswagen-konsernet er helt i tet når det gjelder å perfeksjonere utvikling og produksjon av biler. Alt blir nitidig vurdert, målt og veid underveis – av doktorer og ingeniører som skyr omtrentlighet som pesten.

Resultatet blir som nye Passat. Dette er en bil helt uten åpenbare svakheter, skreddersydd til en bred målgruppe. Dette gjelder alt fra kjøreegenskaper, til motorkarakteristikk, utstyrsnivå, plass og interiør. For biljournalister som gjerne er veldig glade i avdekke svakheter, er den en skikkelig nøtt. For her er det ikke mye negativt å finne.

Joda, vi kan godt etterlyse litt mer personlighet og noe som kan skille den mer fra konkurrentene. Men det er ikke poenget med en bil som dette. Den skal passe flest mulig.

Og det gjør den virkelig. James May sa en gang at verden egentlig ikke trenger flere biler enn VW Golf. Han har naturligvis et veldig godt poeng der, kanskje med unntak av plassen. Der er Passat hakket bedre.

Interiøret er funksjonelt og relativt hi tech. Materialvalgene her og der sladrer om at Passat ikke er (eller skal være) noen premiumbil.

Hva koster den?

Noen vil nok stusse litt på prisen. Passat Alltrack starter på 573.300 kroner. Da kan du for eksempel få ganske mange SUV-er til de samme pengene. Det hører med til saken at bilen er godt utstyrt som standard. Dermed kan du komme i mål ikke veldig mye over 600.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Det har blitt langt færre av dem de siste årene, etter hvert som mange produsenter har droppet stasjonsvogn i denne klassen. Ford Mondeo er en av dem som fortsatt henger med, den finnes nå også hybrid-utgave.

Skoda Octavia kommer nå i ny utgave, den får du også i Scout-utgave med 4x4. Mer eksklusiv bil? Da kan du jo for eksempel se nærmere på Volvo V60 Cross Country.

Opel Insignia har blitt en ganske glemt bil i Norge, det samme har Mazda 6. Som nevnt velger veldig mange av Passat-kundene nå ladbare GTE, selv om det gjør at de går glipp av 4x4.

Offroadstylingen er diskret og forsvinner litt på biler i mørk farge.

Vil naboen bli imponert?

Da skal du ha en virkelig jordnær nabo, som synes det er litt utagerende å kjøpe Alltrack-utgaven, sammenlignet med vanlig Passat. Finnes det slike? Det gjør det kanskje, men de langt fleste naboer vil nok knapt legge merke til at du har en helt ny Passat på gårdsplassen. Så anonym og diskret er denne bilen.

Broom mener:

Det er egentlig bare ett rasjonelt argument som går mot å kjøpe Passat Alltrack: Det må være hvis du har behov for mer enn fem seter. Ut over det vil denne bilen dekke behovene og ønskene til så godt som alle som er i markedet for en rommelig familiebil med 4x4.

Drar du på med litt ekstrautstyr, er det neppe noe du vil savne her. Komfort og støynivå er svært bra, det er god plass til fire (eventuelt fem hvis de i baksetet ikke er for storvokste), i tillegg til at bagasjerommet svelger unna 639 liter. Under panseret: En dieselmotor som gir fine prestasjoner, samtidig som den er nøysom i forbruket. Litt ekstra bakkeklaring er gull verdt når forholdene blir tøffe (eller i byen, når brøytekantene blir høye). I praktisk bruk gjør denne bilen nøyaktig det samme som de fleste SUV-konkurrentene.

Digert bagasjerom, her er det ikke noen elektrisk drivlinje som stjeler plass.

Det du ikke får, er premiummerke i grillen. Du får heller ikke noen form for elektrisk drivlinje og du får ikke den høye sittestillingen som i en SUV. Bortsett fra det? Som du skjønner: Da skal du lete lenge etter argumentene.

Men som vi har vært inne på: En bil som er så til de grader gjennomutviklet av tyske ingeniører blir også litt steril. Lekenhet og galskap står ikke på timeplanen der disse gutta tok utdannelsen sin. Synes du slike ting er viktig, er nok ikke Passat veldig høyt på lista når du skal velge nybil.

I Norge er ny bil med dieselmotor heller ikke det hotteste (for å si det mildt) i 2019. Dermed ender nok det aller fleste Passat-kjøperne med en modell som både har mindre bagasjerom og som mangler 4x4, men til gjengjeld er ladbar. Nemlig GTE.

Hva mener eierne?

Vi har flere brukererfaringer inne i seksjonen "Eierne mener" her på Broom. Klikk her for å lese hva Alltrack-eierne mener om bilen sin.