De siste dagene har mange satt pris på det gnistrende vakre vinterværet mange steder i landet.

Men mandag kveld og natt til tirsdag venter meteorologene underkjølt regn som fryser på bakken.

Dermed regner de med kaos på veiene tirsdag morgen.

– Enten du skal gå, sykle eller kjøre buss, så bør du legge inn ekstra tid i morgen. For om ikke du får problemer selv, så er det helt sikkert andre som sliter, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til NRK.

På grunn av de varme luftmassene som inntar #Norge natt til tirsdag, har vi sendt ut farevarsel for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i hele landet. Det starter i sør i kveld og når Nord-Norge i løpet av tirsdag formiddag. Les mer på https://t.co/sb4X9as5HV ⚠️ pic.twitter.com/FpTPBKxIgJ — Meteorologene (@Meteorologene) December 2, 2019

Et lavtrykk i Norskehavet fører mye vind fra Atlanterhavet inn over landet. Og varm luft vil prege hele Østlandet.

Løvdahl forteller at den kalde lufta ikke vil kunne flytte seg raskt nok, og at den varme lufta dermed sklir over den kalde. Da blir det regn, mens det fortsatt er kaldt på bakken.

Meteorologen kaller dette «oppskriften på underkjølt regn».

– På Sørlandet skjer dette allerede i natt og tidlig, tidlig på morgenen. I Telemark og Vestfold kommer regnet på morgenen, mens det i Østfold og lenger øst kommer nærmere formiddagen, sier Løvdahl til NRK.