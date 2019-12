VM-debutanten stoppet superstjernen og ledet Norge til utklassingsseier

Slovenia-Norge 20-36 (12-13)

24 år gamle Bakkerud tettet forsvaret, og var også giftig fremover - og var nøkkelen til at Norge til slutt vant komfortabelt i den første virkelige VM-testen. Ett måls ledelse til pause ble til 36-20 til slutt etter en andreomgang det luktet svidd av.

– Hun spiller som om hun ikke skulle gjort noe annet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Hun er tøff bakover sammen med Bratsett Dale og nøler ikke offensivt. Det er rett og slett suverent.

Bakkerud noterte seg for seks mål, på tross av at hun mot slutten av kampen ble prioritert nesten utelukkende i forsvar - slik at Norge på den måten kunne få i gang andre spillere offensivt. Marit Røsberg Jacobsen ble Norges toppscorer med åtte.

Legger man dette til de fire målene hun noterte seg for mot Cuba, har det vært en start på mesterskapet å være stolt av for Odense-spilleren.

Hylles av lagvenninnene

Etter kampen var hun beskjeden og opptatt av å rose lagvenninnene.

– Det var utrolig moro. Kjempegøy. Jeg har ikke ord. Jeg er litt stum akkurat nå. Det var utrolig gøy, og jeg hadde mer ro enn i kampen sist, så det var deilig å kjenne på den følelsen, sier Bakkerud til TV 2.

Lagvenninnene sparte ikke på superlativene etter kampen.

– Hun kommer inn og banker inn mål, akkurat når man trenger det. Hun er den siste lille biten i første omgang, som gjør at vi klarer å heve oss og i tillegg gå foran med ett mål. Hun er helt rå. Hun skyter så hardt, at det er helt sinnssykt. Fyttigrisen. Det er rått å se på henne, sier Camilla Herrem.

– Jeg blir kjempeimponert av det Ingvild gjør, istemmer lagkaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.



– Hun kommer innn på et tidspunkt der vi egentlig sliter litt. Hun endrer veldig mye i den kampen, både forover og bakover. En ting er å komme inn og gjøre det godt når ting går godt, men å snu ting i sitt første mesterskap... Det syns jeg er veldig imponerende.

– Jeg er veldig imponert over den jenta der. Hun nøytraliserer Ana Gros. Hun var veldig viktig i den perioden. Hun skyter som en gud i tillegg, så det er fantastisk å se, sier Kari Brattset Dale til TV 2.

– Hun var den store jenta på banen i dag. Hun kom inn i forsvar, gjorde en super jobb, tok fin høyde og jeg føler meg veldig trygg bak henne. Hun skyter fantastisk, sier Silje Solberg til TV 2.



Hun ble kåret til banens beste, men var egentlig i skyggen av Bakkerud.