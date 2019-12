– Jeg har fått være med på to fantastiske valgkamper, utvidelse av regjeringen i to omganger, viktige politiske gjennomslag for at Norge skal bli et enda bedre land å bo i, god utvikling av partiorganisasjonen og viktig arbeid med å styrke partiorganisasjonskulturen i Høyre, sier Aarset.

Han har vært generalsekretær i fire år, og arbeidet med å finne en erstatter starter med en gang.

– Batteriet mitt er definitivt ikke tomt, men jeg erkjenner at det beste for meg selv og Høyre er at det kommer nye krefter i stillingen som generalsekretær, sier Aarset.

John-Ragnar Aarset Statssekretær i Samferdselsdepartementet 2013 - 2015, før han ble ansatt som generalsekretær i Høyre.



Politisk rådgiver for Erna Solberg i Kommunaldepartementet 2004 - 2005.



Har møtt 21 dager som vararepresentant på Stortinget fra Buskerud.



Leder i Unge Høyre i tidsrommet 1998 - 2000.

Erna Solberg og partiledelsen sier de gjerne skulle hatt med Aarset videre.

– Jeg vil takke John-Ragnar for den viktige og solide jobben han har gjort som generalsekretær for Høyre. Jeg skulle gjerne hatt ham med videre, men jeg har respekt for valget hans, sier statsministeren og Høyre-lederen.

Etter det TV 2 erfarer ønsker statsminister Erna Solberg å ha med seg John-Ragnar Aarset videre i regjeringsapparatet.