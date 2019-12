Slik går det med trillingen som fikk trillinger nå

– Vil dere ha flere barn?

– Nei, sier Glenn kontant.

– Hadde vi hatt økonomi til det så ville jeg gjerne hatt et barn til om noen år. Jeg har følt at dette året har handlet om alt det praktiske, og at jeg ikke har fått kost nok med babyene slik jeg tenkte det skulle bli. Men jeg må tenke med hodet, og det blir ikke flere barn på oss. Vi skal prøve å være tilstede for disse tre og også følge opp Glenns sønn fra et tidligere forhold best mulig, sier Judit Minda.

Lite tid til forholdet

Å gå gravid helt til uke 34 med tre barn har preget Judits kropp.

– Jeg har ikke hatt tid til å trene, musklene er borte, magen min henger og huden på magen min er veldig rynkete og har mange tigerstriper. Det er ofte at jeg føler at det som ser tilbake fra speilet er ikke meg, sier Judit.

Men det som har vært enda viktigere i det travle småbarnsperioden har vært å holde forholdet i live. Siden Judits familie bor i Ungarn og Glenns familie i Stavanger, har det bare vært trillingsøstrene som har kunnet sitte barnevakt.

– Vårt råd til andre er å ta i mot all hjelp! Og hvis man kan så er det viktig å gå på date og pleie forholdet, sier Glenn, som tror at søvnmangel fort kan gjøre at ting blir veldig vanskelig.

– Vi har hatt lite tid til å være bare oss. Og ofte blir man irritert etter å ha sovet lite, men vi har lært oss å ikke ta alt på alvor. En liten kommentar trenger ikke bety alt og vi er glade i hverandre og verdsetter enhver anledning vi får med hverandre. Dette har blitt vårt felles prosjekt og vi har et mål om å få det til, sier Judit.

38 000 følgere

Gjennom Instagram-kontoen triplet with triplets har samboerparet tatt med følgere på graviditeten og det første året som trillingforeldre. Nå har kontoen over 38 000 følgere.

– Vi hadde aldri trodd at det var så mange som ville følge med på hverdagene våre. I starten var det mest for moro skyld og for å få råd fra andre i samme situasjon, men etter hvert har vi jo også fått veldig mye sponsing gjennom Instagram. Dette kommer veldig godt med. Vi har blant annet kunne ta med oss barna på ulike opplevelser og det å komme seg litt bort har vel egentlig reddet tilregneligheten vår, sier samboerparet med et smil.

Samboerparet er åpne om at økonomi blir en stor utfordring fremover.

– Vi har vært utrolige heldige med våre tre, men det å ha tre barn på samme alder er meget utfordrende økonomisk. Vi kommer til å trenge tre av alt, og det å kjøpe et par hansker ble plutselig en stor utgift, 200-300 kroner ganger tre. Det å kjøpe vinterdress til barnehagestart ble en formue, sier Glenn.

HJEMME: Filip, Amelia og Henrik hjemme i stuen. Foto: Privat

Ble sett på som ett barn

Judit som selv er trilling, er opptatt av at hennes barn skal bli behandlet individuelt.

– Da vi vokste opp vi søstrene, så ble vi ofte sett på som ett barn. Vi er veldig opptatt av at våre barn ikke blir sammenlignet og at de skal sees på som forskjellige individer. Jeg husker en del fra min barndom som jeg ikke likte, blant annet at vi tre søstrene ble kalt med etternavn som en gjeng og ikke med fornavn, sier hun.

Fra januar begynner både Judit og Glenn å jobbe for fullt og de tre små skal gå i barnehagen.

– Noen dager er vi veldig slitne og da sier vi ofte setningen: «jeg vet ikke hvordan dette skal gå». Men så innser vi at dette må bare gå. Vi tror at den nye hverdagen vil gå seg til etterhvert, men hvis ikke ungene begynner å sove bedre, så blir vi nok ikke de beste arbeiderne på jobb, sier samboerparet til TV 2.