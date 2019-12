– Som svar på den urimelige oppførselen fra USA, har den kinesiske regjeringen besluttet å suspendere søknader fra USA om å la amerikanske marinefartøy og militærfly besøke Hongkong, fra og med i dag, sier utenriksdepartementets talskvinne Hua Chunying.

Hun kunngjorde også utestengelse av amerikanskbaserte NGOer da hun holdt den ukentlige pressekonferansen i Beijing mandag.

Sanksjonene omfatter National Endowment for Democracy, Human Rights Watch, Freedom House og andre som har «oppført seg dårlig», opplyste Hua.

Kongressen i Washington vedtok i forrige måned lover som skal støtte menneskerettigheter og demokrati i Hongkong. Lovene innebærer at USAs president årlig skal vurdere handelsstatusen USA har innvilget Hongkong.

Beijing mener lovene utgjør innblanding i Kinas anliggender og har protestert kraftig på vedtaket.

– Jeg signerte disse lovene i respekt for president Xi Jinping, Kina, og folket i Hongkong, sa president Donald Trump.

Trump la til at lovene er vedtatt av ham i håp om at ledere og representanter for Kina og Hongkong vil være i stand til å løse sine uoverensstemmelser i minnelighet, og at det fører til langvarig fred og velstand for alle.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden den tidligere britiske kolonien ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». Demonstrantene frykter at Hongkong kan miste sin særskilte status.

