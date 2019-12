Celeste (5) skulle bare leke med tannbørsten – endte på akutten

«Alle har blitt fortalt at de ikke skal løpe eller leke rundt med noe i munnen, som for eksempel tannbørsten».

Slik starter amerikanske Mitchell Gravenmiers (27) Facebook-innlegg, som nå blir delt hyppig blant andre foreldre.

I november lekte den fem år gamle datteren hans Celeste med tannbørsten sin i senga hjemme i West Valley City i Utah i USA – og endte opp på sykehus med et stort hull i ganen.

«Onsdag kveld falt min fem år gamle datter med tannbørsten i munnen sin, og den gikk helt bak i munnen hennes og lagde et ganske stort hull. Hun måtte hasteopereres for å lukke hullet og fikse skadene,» skriver faren på Facebook.

Gravenmier sier at Celeste hoppet opp og ned med tannbørsten i munnen før uhellet skjeddet, og at han flere ganger ba henne sitte stille.

– Jeg snudde meg ett sekund for å prate med kona, og da jeg snudde meg tilbake så falt Celest fremover. Hun reiste seg opp og skrek, og jeg så inn i munnen hennes og så at det var mye blod, sier han.

– Pass på barna

Øre-nese-hals-lege Oscar Ohene Asante ved Aleris advarer også mot å la barn leke med ting i munnen.

– En må alltid være varsom når man har fremmedlegemer i munnen, og da spesielt med tanke på barn. Pass på barna dine når de pusser tennene, og ikke la dem ha den i munnen lenger enn nødvendig, sier Asante til TV 2.

ADVARER: Øre-nese-hals-lege Oscar Ohene Asante. Foto: Foto: Tonje Hareland

Asante sier at han har hørt om lignende tilfeller i Norge.

– Jeg har likevel ikke hørt om et så ekstremt tilfelle som dette. Hun har vært utrolig uheldig. Vinkelen på tannbørsten hadde nok mye å si for skaden hun fikk. I den myke ganen, som dette heter, finnes det også hovedpulsårer. Treffer man dem, så har man et stort problem. Er man skikkelig uheldig, så dør du, sier han.

Kunne bare spise flytende

Celestes far sier til Kennedy News and Media at han og kona fraktet jenta i hui og hast til sykehuset. De måtte holde et håndkle foran munnen for å samle opp alt blodet som kom ut.

En MR-undersøkelse viste at hovedpulsåren, som var bare noen centimeter unna hullet, ikke var truffet, men at hun hadde fått en stor skade i den myke ganen.

Hun ble lagt rett på operasjonsbenken.

– Operasjonen tok rundt to og en halv time mens de lukket hullet. Det er et vanskelig sted å nå, sier han og forteller at Celeste bare kunne spise flytende mat i to uker etter operasjonen, men at hun nå er «sitt normale, glade selv».