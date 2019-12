Saken oppdateres!

LSK skriver på sine nettsider at svensken er ferdig i klubben.

Det var Romerikes Blad som først meldte at LSK og svensken satt i møte mandag morgen for å avgjøre Lennartssons fremtid.

Lillestrøm står med 11 kamper på rad uten seier.

LSK endte på kvalifiseringsplassen i Eliteserien søndag kveld. Dermed leder han ikke laget i kampene mot Start som spilles 7. desember og 11. desember.

Lanseres som erstatter

– Beslutningen er tatt ut i fra hva vi tror øker sannsynligheten til å vinne mot Start i kvalikken, sier styreleder Morten Kokkim til TV 2.

Klubben har ikke bekreftet hvem som leder laget i kampene mot Start.

– Vi skal vinne de to kampene. Det er det vi har i fokus. Det er den løsningen vi ser etter.

Romerikes Blad melder at Tom Nordlie kan være en kandidat til å lede LSK i kvalifiseringskampene mot Start. Han har i utgangspunktet kontrakt med Skeid.

Skuffende sesong

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Lillestrøm-ledelsen tar affære etter den skuffende sesongen. Han forventet at svensken skulle bli sparket allerede under forrige landslagspause.

– Lillestrøm har sett fryktelig ut de siste månedene. Også mot Sarpsborg i går var de trøstesløse. Lillestrøm hadde flaks som unngikk direkte nedrykk. Hadde Tromsø vunnet, hadde Lillestrøm rykket rett ned, sier Mathisen.

Mathisen vurderer Lillestrøms sjanser til 60-40 i kvalifiseringskampene mot Start.

– Det kan bli jevnt, for Start har et bra toppnivå, men Lillestrøm er favoritter. De er litt større favoritter nå som de gjør endringer på benken, sier Mathisen.

Tar avskjed med klubben

– Som hovedtrener tar jeg fullt ansvar for at vi ikke har vært noe bra denne høsten. Jeg og klubben har hatt en god dialog på situasjonen vi er i nå. Dette har blitt til at det er en ny trener som leder laget i de to avsluttende kvalifiseringskampene. Jeg har stor forståelse for dette og jeg tror vi kan klare det ennå, sier Lennartsson til Lillestrøms nettsider.

Lennartsson tok over etter Arne Erlandsen ble sparket sommeren 2018 og har ledet laget i 44 kamper.