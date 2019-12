Fredag kveld skulle Camilla Kullander (38) og hennes 13 år gamle sønn hjem etter en handletur i Tønsberg.

Det var Black Friday, og mange var ute i snøværet for å handle.

– Det er ikke lange biten fra bussen og hjem, men vi hadde mange handleposer og det var glatt. Vi gikk sakte, men plutselig gikk vi begge i bakken. Der ble vi liggende, og ingen ville hjelpe, sier Kullander til TV 2.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

De falt i innkjørselen til en stor Meny-butikk, hvor mange tok fredagshandelen.

– Kjemperedd

– Vi lå midt i innkjørselen til butikken, og kom oss ikke opp. Jeg har cerebral parese, og da kan det ta tid å få fotfeste. Det var mørkt og glatt, forteller hun.

Hun sier at en bil stanset litt opp da føreren så dem, men at han valgte å kjøre videre.

Like etter kom det en annen bil kjørende til Meny, men også denne personen kjørte forbi dem.

– Ute på hovedveien kjørte bilene rett forbi, og ingen stanset for oss som lå der og kavet. Heller ikke bilene som kjørte inn til butikken stanset. Da vi lå der og kava, passerte det bilhjul like ved hodet mitt. Jeg var kjemperedd, forteller hun.

Til slutt kom hun og sønnen seg opp.

– Da kom følelsene. Jeg kjente at jeg ble sint, og så begynte jeg å gråte. Hvorfor ville ingen hjelpe oss, spør 38-åringen.

Ikke vær redd for å gripe inn

Kullander sier at hun har full forståelse for at mange var i «shoppemodus» på Black Friday.

– Folk har jo mer enn nok med seg og sitt, men vi må ikke være redde for å hjelpe hverandre. Ikke være redde for å gripe inn. Man vet jo aldri – kanskje har den som ligger der et illebefinnende, sier hun.

Og:

– Kanskje personen som har falt har skadet seg. Man setter på nødblinken og hjelper til, og man kjører ikke bare rundt den som ligger nede, sier hun.

Kullander sier at sønnen hennes ble skremt etter opplevelsen, og forteller at han flere ganger har spurt henne om hvorfor ingen hjalp dem.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Jeg sier at vi burde ha fått hjelp, og at jeg håper at folk blir flinkere til å hjelpe hverandre.