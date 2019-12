Stor snøskredfare i Nord-Norge

FINSE: Redningsarbeidere fra Røde Kors under skredøvelse i mars 2019. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Kraftig vind og mye nedbør har sørget for at snøskredfaren mandag er stor for hele Troms. Snøskredfaren vil være betydelig også tirsdag, melder Varsom.no.