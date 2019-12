– Mange mener Valakari er mer posør enn trener

Tromsø må feire hundreårsjubileet i Obos-ligaen etter å ha rykket ned i siste runde med 1-1 hjemme på Alfheim søndag kveld.

Tromsø-helten Ole Martin Årst er ikke nådig i kritikken av klubbens trener, Simo Valakari.

– Resultatene er viktigst, men det er også måten ting blir gjort på, og det mange mener er at Valakari er mer posør enn trener. Jeg har stått last og brast bak Valakari, men det er betinget på at de tar poengene som skal til. Da må man ha en plan B og en plan C, eller hente spillere som passer til de forskjellige planene. Det han har ikke gjort. For meg er det å være naiv, sier Årst.

Årst forteller at han var i Tromsø forrige uke, og forteller at han fikk høre misnøyen mot det som foregår i klubben.

– Tro meg, jeg sier dette av kjærlighet. Jeg er vokst opp der som liten gutt, har vunnet Norway Cup med TIL og har tre perioder der i voksen alder. Det er min klubb. Det nedrykket svir og gjør så vondt, fortsetter Årst.

Den pensjonerte målmaskinen understreker at ikke Valakari har all skyld.

– Men her er det en naiv tilnærming til fotball, og det er skremmende at det ikke er gjort grep tidligere, sier Årst.

Valakari motivert for neste sesong

Da TV 2 spurte Valakari om han var Tromsø-trener neste sesong, svarte finnen at han er «veldig motivert» for oppgaven.

– Jeg føler et stort ansvar, og jeg vil prøve å rette opp, sier Valakari, som sier at han føler med supporterne og at resultatene ikke lyver.

Sportssjef Svein-Morten Johansen sier til TV 2 at de vil bruke et par dager på å fordøye nedrykket.

– Dette var hardt, hardt for alle som sitter i garderoben. Men om et par dager må vi se hverandre i øynene og planlegge hva vi gjør videre. Det må involvere alle i klubben, ledelsen og alle sammen. Hvis man gjør endringer, gjør man det og hvis ikke må vi legge en plan for neste år. Beholder vi de som sitter i garderoben og tilfører noen nye, så skal vi klare dette, sier Johansen til TV 2.

Styreleder Stig Bjørklund varsler en grundig evaluering. Sportssjef Johansen og trener Valakari kommer også til å bli evaluert, sier Bjørklund til Nordlys.

– Nå skal selvfølgelig alt evalueres og hver eneste stein snus på. Faktum er at vi har vært i denne situasjonen i de fire siste sesongene. Vi er nødt å evaluere og finne ut hvordan man skal komme et skritt videre nå, slik at vi kan rykke opp igjen på første forsøk. Vi skal gå i gang med det allerede denne uka, sier Stig Bjørklund til Nordlys.