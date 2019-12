Elbilsalget i Norge blir rekordhøyt i år og ingen ting tyder på at det vil bremse i 2020. Snarere tvert imot.

En rekke nye og attraktive modeller er på vei inn og vil bredde dette markedet betydelig.

Volkswagen har i mange år vært Norges mest solgte bilmerke. Nå letter de på sløret rundt sine forventninger til 2020. I et intervju med bransje-nettstedet BilNytt forteller merkesjef Harald Edvarsen-Eibak at de forventer både rekordsalg totalt sett for Volkswagen – og for elbilene.

25.000 biler forventer VW å selge i Norge neste år. Gitt et totalmarked på 150.000 biler, betyr det en markedsandel på 16,7 prosent.

Litt av en innspurt

Hele 74 prosent av disse bilene skal være elektriske. Det betyr 18.500 elbiler fra VW neste år. Dessuten forventer de å selge 1.900 ladbare hybrider og 4.600 diesel- eller bensinbiler.

Minimalistisk interiør i VW ID.3.

Det er kommende ID.3 som skal stå for en stor del av elbilsalget. Men VW forventer seg også betydelig salg av lille e-up! som nå får kraftig økning av rekkevidden. Dessuten skal e-Golf også være med noen måneder inn i neste år.

Denne modellen leverer for øvrig litt av en innspurt i år. Så langt i 2019 er det registrert 8.293 elektriske Golf, noe som er 41 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det blir jevnt trøkk når det gjelder utlevering av disse bilene også i desember, og det blir ikke holdt tilbake biler til 2020.

e-Golf har vært en stor suksess for VW i Norge. Nå er den helt i innspurten.

Levere bil på dagen

– Vi er avhengig av et godt e-Golf-volum også i 1. halvår av 2020. Forhandlerne har gjort en fantastisk jobb med utgående modeller, sier Edvardsen-Eibak til BilNytt.

På spørsmål om hvor store rabatter det vil bli på e-Golf mot slutten, svarer Edvardsen-Eibak at han er opptatt av forutsigbarhet for forhandlerne og at bilen skal være attraktiv å selge for dem.

– Vi har e-Golf ute hos forhandlerne som kan leveres umiddelbart. For skreddersydde biler hadde vi på det meste over ett års leveringstid, mens den nå er nede i to-tre måneder, forteller Edvardsen-Eibak, til BilNytt.

Volkswagen starter med intromodellen 1st. på ID.3. Den er ennå ikke utsolgt i Norge.

SUV med 4x4

Volkswagen starter med en spesialutgave av ID.3, kalt 1st. Her er det kjent at Norge skal ha fått tildelt 15.000 biler neste år. Disse er ikke sluttsolgt, det betyr at kunder fortsatt kan bestille – og få bilen fra rundt sommeren 2020.

Som ett av få land i Europa, leveres bilene i Norge med varmepumpe som standardutstyr – noe som kan bli et konkurransefortrinn mot bruktimport av endags-registrerte biler fra andre markeder.

Senere i 2020 kommer for øvrig også neste modell i ID-familien. ID.4 er en elektrisk SUV som kan komme til å bli svært ettertraktet i Norge. Denne har betydelig mer plass enn ID.3 – og ikke minst, den kommer med 4x4, men først fra 2021. Det vil nok bety at en god del potensielle kjøpere sitter på gjerdet og venter til den utgaven er på plass.

Se video av nye ID.3 under: