De tre som står bak rapporten er overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

Trioen ble formelt oppnevnt av Asker og Bærum tingrett den 5. september. De skulle i utgangspunktet levere sin rapport i november, men de sakkyndige ba om utsatt frist fordi de trengte mer tid til å gjennomføre sine undersøkelser.

Philip Manshaus har i lang tid nektet å gjennomføre nye avhør i saken, men han har samtykket til å la seg observere.

22-åringen er siktet for drap på sin egen søster og etter straffelovens paragraf 131 som omhandler terrorhandlinger etter at han stormet Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Målet hans var å drepe så mange som mulig, men Manshaus ble overmannet av to eldre menn.

Viktig konklusjon

Både drap og terrorhandlinger har en strafferamme på inntil 21 års fengsel.

Konklusjonen til de sakkyndige kan få mye å si for hvilken straffereaksjon Philip Manshaus ilegges. Blir han funnet å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet den 10. august i fjor, blir han erklært strafferettslig utilregnelig og vil dermed overføres til behandling.

Blir han funnet tilregnelig, må påtalemyndigheten vurdere om de skal kreve fengsel eller forvaring når rettssaken kommer opp på nyåret.

Philip Manshaus har erkjent de faktiske forholdene han er anklaget for. 22-åringen nekter likevel straffskyld fordi han mener å ha handlet i nødverge og fordi han «måtte gjennomføre handlingene».

Ber om fem nye uker

Mandag ber påtalemyndigheten om at siktede varetektsfengsles i fem nye uker.

– Planen er at saken oversendes til den høyere påtalemyndighet før nyttår, sier politiadvokat Hilde Strand.

Begrunnelsen for fengslingen er at politiet mener det er høy gjentakelsesfare dersom Manshaus løslates.

Han er ikke lenger underlagt strenge restriksjoner.

Kanskje klar før jul

Påtalemyndigheten regner med å ha sin innstilling i saken mot draps- og terrorsiktede Philip Manshaus klar før jul.

Innstillingen i påtalespørsmålet vil bli sendt til Riksadvokaten, og planen er å få saken berammet til første halvår neste år, ble det opplyst da det ble holdt et nytt fengslingsmøte i saken mandag.



Manshaus stilte med advokat Siri Langseth, som steppet inn for Unni Fries. Han gjorde igjen nazihilsen i retten.