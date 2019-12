Audi e-tron er ikke akkurat noen billig bil. e-tron 55 som var først ut, koster fort mellom 800.000 og 900.000 kroner, med "riktig" utstyr på plass. Likevel var dette Norges mest solgte bil i oktober. Da fikk 873 nordmenn utlevert og registrert sin helt nye e-tron. Med det leverte den en markedsandel på imponerende 8,3 prosent.

I november hadde Audi premiere på e-tron Sportback, i Los Angeles. Dette er i praksis samme bil, men med litt mer sporty og coupepreget design.

Samtidig som det skjer, har Audi også kommet med rekkevidde-nyheter.

Ikke mer batterier

De har nemlig jobbet med å optimalisere denne og løfter nå det offisielle tallet for e-tron 55 til 436 kilometer. Det er 25 kilometer mer enn e-tron startet på da den ble lansert. Sportback-utgaven har for øvrig en rekkevidde på 446 kilometer.

Hvordan har så Audi fått til det? Det mest nærliggende å tro er at de har dyttet inn mer batterier, men slik er det ikke. Batteripakken er uforandret, men den såkalte nettokapasiteten har økt, fra 83,6 til 86,5 kWt. Dermed får bilen bruke mer av den totale kapasiteten som er på 95 kWt.

Audi e-tron kom inn som den tredje elektriske SUV-en i det norske markedet, etter Tesla Model X og Jaguar I-Pace.

Jobbet med bremsene

Hvorfor dette ikke har vært tilgjengelig fra starten av, får vi ikke noen offisiell forklaring på. Men kjenner vi tyskerne rett, har Audi her ønsket å starte litt forsiktig og skaffe seg erfaringer fra reell bruk, før de ville endre på noe.

Audi har også jobbet med bremsene. Den fremre elmotoren skal nå kunne koble seg ut mer enn før, det gir lavere strømforbruk.

I tillegg skal varmeapparatet gjøre jobben hårfint mer effektivt enn før. Det sammen med at kjølevæskepumpen bruker mindre energi, er med på å frigjøre verdifulle rekkevidde-kilometre.

Litt lenger mellom hver gang du må lade, det er konsekvensen når e-tron når har fått økt rekkevidde.

Mye penger å spare

I høst har Audi for øvrig lansert en ny og rimeligere innstegsmodell av e-tron.

e-tron 50 heter bilen, som har ny drivlinje, mindre batteripakke og dermed også kortere rekkevidde. Startprisen her er på 487.720 kroner. Det gjelder utgaven Audi kaller Launch Edition. Til sammenligning starter rimeligste 55 på 663.100 kroner, her sparer du altså over 170.000 kroner.

Men du må leve med mindre rekkevidde. Batteripakken på 71 kWh innebærer en rekkevidde på rundt 300 kilometer.

