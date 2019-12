Det er et valg i livet Jakob Oftebro angrer på: – Dårlig samvittighet

«Hamilton» beskrives som en av tidenes største svenskproduserte dramasanstinger.

I hovedrollen er ingen ringere enn norske Jakob Oftebro, som i denne rollen snakker flytende svensk.

Serien «Hamilton» er basert på Jan Guillous velkjente bøker om den hemmelige agenten Carl Hamilton, og vil handle om agentens tid som nyutdannet i Sverige.

– Jeg må snakke svensk, engelsk, arabisk, russisk... Han kan mange språk, denne Carl Hamilton. Jeg måtte høre på lydbånd og snakke med språktrenere, sier han til TV 2.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Dårlig samvittighet

Handlingen i TV-serien er satt til nåtidens Sverige, og skal reflektere de store problemene nabolandet vårt har hatt med blant annet e-sikkerhet de siste årene.

Oftebro forteller at han har snakket med mange yrkessoldater og pensjonerte hemmelige agenter, for å prøve å forstå hvilke følelser som strømmer gjennom kroppen når du vet livet ditt er i fare.

– Jeg får så respekt av å portrettere sånne mennesker. De som ofrer livet sitt for at det skal være trygt for andre å leve. Jeg får så dårlig samvittighet for at jeg ikke var i militæret selv. At jeg bare hoppet inn i teaterskolen.

– Hadde du gjort det annerledes, om du fikk valget om militæret i dag?

– Ja, jeg hadde absolutt tatt et år i militæret. Før var jeg krigsnekter og tenkte at jeg ikke ville i militæret, men nå har jeg skjønt hvor viktig den jobben er, sier han, og anerkjenner at han har blitt et litt annerledes menneske på grunn av denne rollen.

^ INTERNASJONAL: Serien er solgt til hele Norden, samt Tyskland. Foto: I4U studio/Johan Paulin

– Et dilemma

Under en episode der det skal være opptøyer mellom politi og demonstranter, fikk Oftebro en flaske med brennbart stoff i ansiktet.

Dette resultere i kraftige brannskader, og ulykken skapte overskrifter i både inn- og utland. Da TV 2 møtte Oftebro mandag morgen, fortalte han at han merker lite til disse skadene den dag i dag.

Likevel innrømmer han at det har vært en påkjenning å måtte utsette innspillingen et år på grunn av ulykken.

– Utsettelsen har vært tøff. Det har vært en lang prosesss. Det har jo tatt to år, om du regner med både filmingen og det å gjøre den ferdig. Men så har det skjedd mye fint i mellomtiden. Jeg har jo fått barn, sier han.