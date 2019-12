Regler om kvotehandel truer norsk troverdighet

Statsminister Erna Solberg (H) er mandag på plass i den spanske hovedstaden for å være med på åpningen av den store forhandlingsrunden COP25.

Et sentralt tema under møtet er hvordan å få land til å øke sine ambisjoner under Parisavtalen - samt hvordan man skal samarbeide for å lykkes med det.

– Krig mot planeten

FN-sjef António Guterres advarer og sa søndag at verden har kommet til «the point of no return».

– I mange tiår har menneskeheten vært i krig med planeten, og nå kjemper planeten tilbake, sa Guterres.

Han fordømte verdens rikeste lands «fullstendig mangelfulle» tiltak for å begrense CO2-utslipp.

Konflikt om kvotehandel

Norge ønsker forsterket klimamål, men for Norges del er det spesielt ett spørsmål som står åpent: reglene for kvotehandel.

For Norge er dette et viktig regelverk. Fravær av et felles rammeverk for kvotehandel kan det nemlig true troverdigheten til målet om at Norge skal bli klimanøytralt innen 2030.

– Skal vi nå det, er vi nødt til å ha noen mekanismer å gå på, sier Solberg til NTB.

Den norske strategien er at kjøp av klimakvoter kan bidra til at andre land kan klare høyere utslippskutt, samt mer finansiering av lavutslippsløsninger globalt.

Fakta om klimatoppmøtet i Madrid FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25.

COP25 skulle opprinnelig holdes i Santiago i Chile, men Chile valgte tidligere i høst å avlyse på grunn av politisk uro i landet.

Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

Det forventes 25.000 tilreisende deltakere og 1300 journalister under toppmøtet.

Den norske delegasjonen består av statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, statssekretær Sveinung Rotevatn (Klima- og miljødepartementet) og statssekretær Jens Frølich Holte (Utenriksdepartementet). Observatører fra Stortinget, Sametinget og norske organisasjoner deltar også.

For Norge er det viktig at slikt samarbeid har høy legitimitet. Regelverket må blant annet sikre at ikke to land kan bruke de samme utslippssreduksjonene opp mot hvert sitt klimamål.

Telles dobbelt

Et kjernespørsmål i forhandlingene i Madrid er derfor hvordan utslippskuttene skal bokføres.

– Det som er viktig, er at satsingene ikke telles dobbelt opp. De må faktisk komme på toppen, sier Solberg.

Det betyr at hvis Norge betaler for utslippskutt i et annet land for å nulle ut effekten av utslipp hjemme i Norge, så skal ikke det andre landet kunne telle med de samme kuttene i sitt eget regnskap.

De norske kvotekjøpene må føre til ekstra kutt som ellers ikke ville skjedd. Det tilsier strenge regler for registrering av utslipp og sporing av kvotene som kjøpes og selges.

Ikke i boks

Men regelverket har vært vanskelig å få på plass. Spesielt Brasil har satt seg på bakbeina, og landet blokkerte for enighet under fjorårets forhandlingsrunde, COP24 i Katowice i Polen.