Hendelsen skjedde klokken 7.29, på E134 Brunkebergvegen.

– Dette skaper noe redusert fremkommelighet, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Viltnemnda og bilberger er varslet, og på vei til stedet.

Klokken 8.36 melder politiet at elgen er skutt, og at politibilen er berget. Veien er åpen for ferdsel.