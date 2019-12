Hvem er best i verden?

43. Camilla Herrem, Norge (Ny)

Er tilbake etter fødsel, og virker bedre trent enn noen gang i karrieren. Hun er også bedre på banen, både i forsvar og angrep. Viser at en ikke må spille for et topplag for å være blant de beste i verden i sin posisjon.

42. Crina-Elena Pintea, Romania (42)

Fikk sitt virkelige internasjonale gjennombrudd i fjorårets EM, der hun dominerte stort i flere kamper. Har en enorm fysikk, som hun bruker til å sette sperrer, som igjen deler forsvaret. Har levd en omflakkende klubbtilværelse de siste årene. De siste tre årene har hun spilt for fire klubber i fire ulike land. Thüringer i Tyskland, franske Paris 92, ungarske Györ, før hun vendte hjem til Romania og CSM Bucuresti i sommer.

41. Stine Jørgensen, Danmark (22)

Den danske landslagskapteinen har dalt litt i prestasjonene denne sesongen, men er fortsatt en spiller med et toppnivå i verdensklasse. Finner hun tilbake til selvtilliten, så kommer hun til å klatre på listen til neste år.

40. Henny Reistad, Norge (Ny)

Det store stjerneskuddet forrige sesong. Ble hentet til Vipers Kristiansand, og tok nivået i Champions League umiddelbart og fikk en plass i EM-troppen. Var nok i utgangspunktet tiltenkt en rolle som lærejente i sitt første mesterskap, men ble etter hvert veldig sentral for Norge.

39. Isabel Guialo, Angola (Ny)

Afrikas udiskutabelt beste håndballspiller. Midtback og den store ledestjernen på det angolanske landslaget, en rolle hun tok over etter Kiala-søstrene. «Belinha» fikk forrige sesong sjansen til å prøve seg i Europa. Hun spilte for ungarske Kisvárdai Kézilabda Club.

38. Orlane Kanor (48)

Et spenstfenomen, som får mer og mer tillit i både klubb- og landslag. I Xenia Smits' skadefravær så er det Kanor som har fått mest spilletid på venstrebacken for Metz. En veldig spennende spiller, som kommer til å klatre på denne listen.

37. Jelena Lavko (Ny)

Rutinert høyreback, som kanskje er bedre kjent som Jelena Zivkovic, som hun het før hun giftet seg. Er blitt smartere i spillet sitt de siste årene, og har da tatt store steg. Var med og tok VM-sølv med Serbia i 2013

36. Xenia Smits (Ny)

En ganske komplett spiller, som er god i begge ender av banen. Er blitt forsvarssjef i Metz etter at Beatrice Edwige forlot klubben. Men er også viktig i angrep. Er for tiden ute med en skulderskade, men er trolig tilbake på banen på nyåret.

35. Katrin Klujber (Ny)

En del av den nye ungarske generasjonen. Var sentral på laget som vant junior-VM i fjor, og spiller nå en stor rolle for landslaget. Ikke så storvokst, men kan spille både høyreback og -ving. En notorisk målscorer, som alltid gjør seg bemerket på toppscorerlistene.

VERDENSKLASSE: Katrine Lunde er fortsatt en av verdens beste målvakter. Foto: Vidar Ruud

34. Katrine Lunde (41)

Veteranen er ute med en korsbåndskade, men har signalisert at hun kommer tilbake på banen. Hadde en strålende forrige sesong, både med Vipers Kristiansand og landslaget. Har stor spillforståelse, og har skuddmønstrene til de fleste spillerne hun møter lagret på harddisken.

33. Amanda Kurtovic (Ny)

Har store deler av karrieren levd i skyggen av Nora Mørk. Både på yngre- og seniorlandslag har hun stort sett vært bak Mørk. Har vokst veldig etter at hun tok steget ut i verden. Ble hentet til Györ for å erstatte Mørk i sommer.

32. Mette Tranborg (45)

Storvokst høyre bakspiller, som var i ferd med å ta steget inn i verdenseliten da korsbåndet røk. Er overraskende rask i beina til å være så stor. Når hun blir stabil på sitt beste nivå, så blir hun en verdensstjerne.

31. Ryu Eun-hee (Ny)

Rutinert høyre bakspiller, som har dominert den sørkoreanske ligaen så til de grader at hun bare blir kalt «Dronningen» i hjemlandet. I sommer signerte hun en toårskontrakt med franske Paris 92 og ble med det den første kvinnelige sørkoreanske spilleren i Europa på åtte år.

KLATRER: Kari Brattset Dale klatrer på listen fra i fjor. Foto: Vidar Ruud

30. Kari Brattset Dale (38)

Er blitt forsvarssjef i det norske landslaget, og har også fått mer og mer spilletid fremover på banen, både på landslaget og i Györ. Har fortsatt litt å gå på teknisk, men absolutt blant de beste linjespillerne i verden.

29. Lois Abbingh (27)

Er en skytter av format, men kanskje ikke alltid like kritisk til når det er riktig å skyte. Også en solid straffeskytter. Ikke vært like sentral for Rostov-Don denne sesongen, men viktig for Nederlands landslag.

28. Alexandrina Cabral Barbosa (Ny)

Veteran som har slitt med å slå rot. Har vært innom ni ulike klubber i seks ulike land. Født og oppvokst i Portugal, og spilte landslagshåndball for hjemlandet. Men valgte å bytte til Spania da hun fikk spansk statsborgerskap. Er nå en av støttespillerne for Spania.

27. Andrea Kobetic (17)

Den kroatiske veteranen er blitt 34 år, men er fortsatt vanskelig å stoppe. Har ikke mistet det tunge skuddet sitt, selv om hun ikke er blitt raskere med årene. Spiller nå under Tor Odvar Moen og Bent Dahl i ungarske Siofok, og er blant de mestscorende i den ungarske ligaen.

26. Anne Mette Hansen (37)

Det er alltid fascinerende å se innlevelsen til Anne Mette Hansen. Få spillere går på banen med et større ønske om å vinne. Er fortsatt litt for ukritisk og tar en del feil valg, men har potensial til å bli en av verdens aller beste dersom utviklingen fortsetter.