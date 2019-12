Disse gir sjefen størst motstand: – Jeg er ikke den som går stillest i dørene

Thorir Hergeirsson var i det spøkefulle hjørnet formiddagen japansk tid før Norges kamp mot Angola.

Landslagssjefen hevdet at han ikke var oppdatert på hva som skjer i gruppen Norge krysser med inn i hovedrunden, der blant annet regjerende verdensmester Frankrike og Danmark har slitt.

– Om vi tar oss videre, så tar vi det da. Her er alt åpent, sier han.

– Alle jentene er opptatt av hva som skjer ellers i VM, ymtet NRK frempå.

– Det er ikke bra. Det burde jeg visst.. Å «hekkan». Nå er det husarrest. Nå er det pisken frem. Her og nå, sier Hergeirsson med et kraftig kroppspråk til latter fra pressekorpset. Han poengterer:

– Det er lov å se fremover et lite sekund, men så er det her og nå. Det opplever jeg at de er.

Involverer spillerne

Hergeirsson er norsk landslagssjef på ellevte året, men inntar ingen allmektig posisjon der han dikterer hvordan Håndballjentene skal oppføre seg eller spille til punkt og prikke.

Islendingen, med to VM-, tre EM- og ett OL-gull på merittlisten, vil heller ikke ha det slik. Han gir spillerne en nøkkelrolle i kampplanleggingen.

– Vi involverer spillerne mye. De har stor del i forberedelsene, og noen ganger har vi ulike meninger. Vi diskuterer, og blir vi ikke enige skjærer sjefen gjennom, forklarer Hergeirsson.

– Det er dynamikk. Jeg vil ha spillere med sterke meninger, som engasjerer seg og eier det de er med på. Jeg har ingen tro på at det er en som dirigerer og de andre løper etter. Det går i en viss periode, men man får aldri det beste ut av laget. Det er et felles prosjekt. Har man vært på å legge linjene, så har man et sterkere eierforhold. Da ofrer man ofte mer for å få det til, enn om det er en annen manns eie.

Han fremhever også at det i diskusjonene ofte kan komme opp med en plan b og c, som de kan se til om ting ikke skulle gå etter planen.

Fem navn går igjen

TV 2 har spurt noen av de mest sentrale spillerne om hvem som gir Hergeirsson mest motstand i diskusjonene. De fleste er samstemte:

Forsvarsmessig er det Kari Brattset Dale og Emilie Hegh Arntzen som er dronningene. Offensivt: Stine Bredal Oftedal, Marta Tomac og Camilla Herrem.

– Jeg er ikke den som går stillest i dørene, sier Herrem,

– Hvem andre sier fram om sjefen tar feil?

– Det er mange som kan si fra om Thorir tar feil, men da skal han ta feil også, flirer hun.