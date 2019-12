De siste oppdaterte tallene om spredningen av sykdommen kom mandag morgen. Av dem går det fram at 3.728 tilfeller av meslinger er registrert siden utbruddet startet, opplyser helsemyndighetene på øya.

Antall døde har steget til 53 fra 20 for én uke siden. Alle, med unntak av fire av dem som har omkommet, er barn under fire år. Siden lørdag har fem mennesker omkommet og det er registrert 198 nye sykdomstilfeller.

Lav andel vaksinerte har ført til at Samoa har blitt svært hardt rammet at meslingutbruddet. Ifølge UNICEF er bare mellom 28 og 40 prosent av befolkningen vaksinert. Siden midten av november har myndighetene på øya erklært unntakstilstand og skoler og universitet er stengt. Alle mennesker under 19 år får ikke samles offentlig.

Det er satt i gang en offentlig vaksinasjonskampanje. Siden 20. november er over 58.000 personer fra seks måneder til 60 år blitt vaksinert, mer enn én tredel av befolkningen.

