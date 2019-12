Trosset pårørendes ønske: – Smakløst

To mennesker ble drept da den tidligere terrordømte Usman Khan gikk til angrep på uskyldige på London Bridge.

Johnson beskyldes nå for å vri om fakta om terrorhendelsen på London Bridge i et «smakløst» forsøk på å gjøre hendelsen til et tema i valgkampen, skriver The Guardian. Statsministeren forsøkte å legge skylden på løslatelsen av de terrordømte på Labour.

På tross av at familien til et av ofrene har bedt om at sønnens død ikke blir brukt som et politisk poeng, har Johnson hevdet at en venstrevridd regjering var ansvarlig for at Usman Khan var blitt sluppet fri.

– Ikke bruk min sønns død til å promotere propaganda

David Merritt, faren til drepte Jack Merritt, tweetet natt til mandag som en reaksjon på Johnsons utspill, og engelske mediers bruk av Johnsons uttalelser og bilder av sønnen.

– Ikke bruk min sønns død, og han og hans kollegers bilder, til å promotere din avskyelige propaganda. Jack var imot alt du står for – hat, splittelse og ignoranse, skriver Merritt.

Merritt jobbet ved universitetsprogrammet Learning Together, som jobber for rehabilitering av tidligere innsatte.

Familien har i en tidligere uttalelse vært klare på at de ikke ønsket at sønnens død skulle brukes politisk.

– Vi er helt sikre på at Jack ikke ville ønsket at denne forferdelige, isolerte hendelsen skulle brukes som et påskudd for regjeringen til å innføre enda flere drakoniske straffer for fanger, eller for å holde dem fengslet lenger enn nødvendig.

– Jack levde etter prinsippene sine: han trodde på tilgivelse og rehabilitering, ikke hevn, og han tok alltid den svakes side, sier familien i uttalelsen.

Legger skylden på Labour

28 år gamle Usman Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

Det var i et lengre intervju med BBC at Johnson la skylden for Khans løslatelse på Labour.

– Ifølge loven måtte han bli løslatt på grunn av ordningen med automatisk tidlig løslatelse, som han ble dømt under. Det var realiteten og det ble innført av Labour med støtte fra Jeremy Corbyn og resten av partiet, sier Johnson i intervjuet

– Jeg synes det er sinnssykt, jeg synes det er frastøtende, at personer som er så farlige som denne mannen skal få lov til å være ute etter å ha sonet bare åtte år og derfor kommer vi til å endre loven.