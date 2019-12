I en messe i Vatikanet søndag advarte paven mot det økte forbruket som kommer før jul. Han beskrev tendensen som et «virus som angriper troen ved roten».

– Vi må avsløre villfarelsen om at du er glad når du har så mange ting. Motstå de blendende lysene som lokker til forbruk overalt denne måneden, sa paven under en messe i Vatikanet i Roma.

Utspillet fra paven kommer rett etter Black Friday og den følgende Cyber Monday, og ikke minst etter høsttakkefesten i USA. Julehandelen er for alvor startet med spesielle tilbud for å sette i gang gavesesongen opp mot jul. Analytikere har beregnet at forbrukere i USA alene handlet for minst 68 milliarder kroner på nett i løpet av Black Friday.

– Vi må overvinne fristelsen til å tro at meningen med livet er akkumulering, sa pave Frans under messen som innledet adventstiden før jul.

