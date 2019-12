Det har stormet rundt britiske prins Andrew etter at den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død på cellen sin i august.

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep, og var på dødstidspunktet siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Etter Epsteins bortgang har det kommet flere anklager i prinsens retning. Blant annet Virginia Roberts Giuffre har kommet med anklager mot prinsen som hun påstår tvang henne til å ha sex med seg tre ganger da hun var 17 år gammel.

Kongefamilien forbereder seg på nye avsløringer om prinsens forhold til Epstein når BBC viser et intervju med Giuffre mandag kveld i programmet Panorama, skriver The Guardian.

– Det var veldig skummelt

Giuffre hevder hun var et offer for menneskehandel fra Epstein, og tvunget til å ha sex med prinsen, som man kan se henne posere sammen med på et etterhvert svært berømt bilde.

– Det var en veldig skummel tid i livet mitt, sier Giuffre i et klipp BBC har frigjort fra dokumentaren.

Her er prins Andrew med armen rundt Virginia, i Ghislaine Maxwells bolig i London i 2001. Foto: faksimile fra rettsdokumenter i Epstein-saken

– Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde. Og det er bare en av oss som forteller sannheten.

Intervjuet med Giuffre er spilt inn før prins Andrew gjorde intervjuet med Newsnight, der han hevdet at ham aldri hadde sex med den daværende tenåringen. Prinsen hevdet på sin side at han hadde vært på en pizza-restaurant i Woking, noe som fikk mange til å heve øyenbrynene.

Prinsen sa den gang at det var en «positiv handling» for en mann å ha sex, og at det derfor ville vært vanskelig å glemme.

– Det er veldig vanskelig å prøve å glemme positive handlinger, og jeg husker ingenting. Jeg kan kategorisk fortelle deg at det aldri skjedde. Jeg har ingen minner av å ha møtt denne kvinnen overhodet, sa prinsen i intervjuet.

Avslører nye detaljer

Panorama-intervjuet med Giuffre vil ikke bare handle om hennes forhold til prins Andrew, men også til Epstein. BBC har uttalt at programmet vil bringe fram nye detaljer om forholdet.

Prins Andrew har den siste tiden blitt utsatt for nye beskyldninger knyttet til hans økonomiske affærer, og mange ønsker at han skal strippes for sin kongelige tittel.

Prinsen skal sammen med sin gode venn David Rowland ha drevet hemmelig business sammen da han fungerte som Storbritannias spesialrepresentant for internasjonal handel og investering, skriver Daily Mail. Prinsen trakk seg som handelsutsending i 2011, da det ble kjent at han hadde besøkt Epstein etter at sistnevnte kom ut av fengsel.