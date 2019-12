Magnus Carlsen jakter på gull i «sjakkens Champions League»

Carlsens største styrke sammenlignet med de tre andre, er at han er omtrent like sterk i alle de tre disiplinene. Innbyrdes har han positiv score i alle formater mot alle tre, men det er samtidig viktig å merke seg at Carlsen de siste par årene har slitt mot Ding Liren.

I 2017 knuste han Ding etter alle kunstens regler i en hurtig- og lynsjakkmatch i St. Louis, men etter det har det vært jevnere. Særlig oppsiktsvekkende er det at Carlsen har tapt de fire siste lynsjakkpartiene mot Ding, og at Ding samtidig slo Carlsen i omspillet i Sinquefield Cup i august. Sist Carlsen tapte et slikt omspill var for tolv år siden. Til gjengjeld vant Carlsen det siste hurtigsjakkoppgjøret, samt det siste, avgjorte langsjakkoppgjøret. Om det skulle komme til en finale mellom de to, vil det fremstå som et helt åpent oppgjør.

Carlsens motstander i semifinalen, Maxime Vachier-Lagrave, uttalte nylig at det å komme med i finalen for ham er ren bonus, med tanke på at det lenge så mørkt ut for hans sjanser.

Vachier-Lagrave deltok ikke selv i siste kvalifiseringsturnering, og det blir spennende å se hvordan det slår ut at han på sin side er uthvilt og har lave skuldre, mens Magnus på sin side kommer rett fra India med masse selvtillit. Carlsens score mot franskmannen gir all mulig grunn til optimisme. Siden 2014 leder Carlsen 6-1 i avgjorte langsjakkpartier, 6-0 i avgjorte hurtigsjakkpartier og 8-7 i avgjorte lynsjakkpartier.

Det spennende første partiet ser du på TV 2 Sport 2 mandag 2. desember fra kl. 16.45.