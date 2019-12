– Vi har mye å diskutere

Manchester United snudde kampen mot Aston Villa, men det ble likevel med ett poeng på hjemmebane. Etter kampen tok Ole Gunnar Solskjær seg ekstra god tid i garderoben før han møtte pressen.

– Vi hadde en del å diskutere om kampen. Men vi har mer å diskutere om hva vi er nødt til å gjøre før onsdag. Vi har kun to dager hvile før vi spiller kamp igjen. Vi er nødt til å gjøre alt riktig. Det nytter ikke å synes synd på oss selv. Det hjelper ikke i fotball, forteller Solskjær til TV 2.

Møter mannen han erstattet

For allerede på onsdag venter en knalltøff oppgave på eget gress når José Mourinho returnerer til Old Trafford med sitt Tottenham. Og på lørdag venter lokaloppgjør borte mot Manchester City.

– Hvordan skal du forberede laget på uken som kommer?

– De kampene kommer nok til å gå av seg selv. Det er to topplag. Det beste laget i England i fjor og en av Champions League-finalistene. Det skal bli artig. Det er sånne kamper man gleder seg til som trener, og forhåpentligvis gjør spillerne det samme.

Onsdag fra kl. 19.45: Se Manchester United - Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Tottenham og Manchester City ble neppe skremt av det United-gjengen leverte mot Villa, og nordmannen var heller ikke veldig fornøyd med at det ikke ble full pott i hjemmeoppgjøret mot det nyopprykkede laget.

– Jeg syns kampen var litt for åpen og litt for mye frem og tilbake. Vi vil skape mye på hjemmebane, men Villa hadde for mange sjanser. Begge lag kunne vunnet og begge er nok misfornøyde med ett poeng.

– Vi skulle hatt tre poeng, men rett etter vi scorer, vil vi helst ikke slippe inn. Vi må forsvare oss bedre, mente Solskjær.

– Ingen god følelse

TV 2-ekspert Trevor Morley lot seg heller ikke overbevise.

– Det var ingen god prestasjon fra Manchester United. Det er ingen god følelse å ta med seg inn mot de to storkampene som kommer til uken, sa Morley.

– Det kommer to massive kamper nå. Da kan man ikke gi bort to mål på den måten som ble gjort mot Villa. Tottenham er i god form, og City er aldri enkle. Det kan bli tøft, spår eksperten.