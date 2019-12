Dramatiske scener utspilte seg lørdag kveld i Vikingahallen i Märsta i Sverige.

Midt under kampen hørtes plutselig et kraftig smell, og en bil kom dundrende inn i veggen i hallen.

Pågrep mann

Spillerne og publikum flyktet fra banen i panikk.

Ifølge Aftonbladet var føreren av bilen en 29 år gammel mann. Han ble først pågrepet og siktet for fyllekjøring og uaktsom kjøring.

Kort tid etter ble han løslatt.

Men søndag morgen opplyser svensk politi at de mistenker at mannen kjørte inn i håndballhallen med vilje, og at det lå et motiv bak handlingen.

Mistenker terror

Svensk sikkerhetspoliti er koblet inn i saken, og de etterforsker nå om det kan ligge et terrormotiv bak hendelsen. Mistankene oppstod etter funn som ble gjort i bilen. Det skriver Aftonbladet.

Søndag kveld slo innsatsstyrken til mot mannens leilighet. Han ble pågrepet og siktet han for mordforsøk.

– Jeg kan bekrefte at vi har pågrepet mannen og siktet han for drapsforsøk, sier Towe Hägg, pressetalsperson for politiet i Stockholm til Aftonbladet.

Den pågrepne mannen er en kjenning av politiet. I 2014 skjøt han en mann fire ganger med en revolver. Offeret fikk livstruende skader, men overlevde. 29-åringen ble dømt til åtte år i fengsel for dette forholdet, men ble løslatt i slutten av oktober.