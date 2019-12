Saken oppdateres!

Nordlendingene trakk det korteste strået blant lagene som endte med 30 poeng etter 1-1 hjemme mot Stabæk.

Tromsø skapte flere store sjanser, men klarte ikke å omsette nok av dem til mål.

– Jeg har egentlig ikke en dritt å si. Jeg «vettafaen», sier en svært skuffet Runar Espejord til TV 2.

Spissen scoret Tromsøs utligningsmål.

– Nå blir det hjem for å gråte. Så skal vi møte opp igjen på jobb igjen neste år og rykke til helvete opp fra Obos-ligaen, i hvert fall, slår Espejord fast.

– En av de tyngste dagene

Morten Gamst Pedersen vil ikke snakke om marginene som gjorde at Tromsø rykket ned, og understreker at skuffelsen er et resultat av sesongen sett under ett.

– Dette er en av de tyngste dagene mine som fotballspiller. Det skal jeg ærlig innrømme, sier Gamst Pedersen til TV 2.

– Akkurat nå er det tomhet og skuffelse. Det er mye følelser i kroppen, og vanskelig å sette ord på. Nå skal vi la det gå noen dager for å la det synke inn. Det blir en tung tid, medgir den tidligere Blackburn-stjernen.

38-åringen er lysten på å bli med én sesong til, til tross for at det blir på nest øverste nivå.

– Jeg har vært med å spille Tromsø opp igjen før. Jeg har veldig lyst til å spille fotball neste år. Det har jeg sagt, så får vi se hva som skjer, understreker «Gamsten».

– Ikke sett for oss

Skuffelsen er også stor hos høyreback Magnus Andersen.

– Det var ikke dette vi har sett for oss i det hele tatt. Til slutt får vi som fortjent i løpet av en hel sesong. Vi har ikke vært gode nok. I dag produserer vi mange sjanser, men vi evner ikke å sette dem i mål. Med litt tur kunne vi har berget det med uavgjort, men vi visste hvor vi lå, understreker Andersen.

Flere har uttrykt misnøye med Simo Valakaris ballbesittende spillestil. Andersen avfeier at det er grunnen til fiaskoen.

– Vi er fantastisk gode til tider. Vi skal ikke skylde på det, vi har nok sjanse, mener høyrebacken.

Maalen: – Ikke katastrofe for oss

Ranheim bet seg lenge fast mot Rosenborg, men måtte til slutt gi tapt med 2-3 etter å ha ledet kampen. Dermed endte Ranheim på sisteplass i Eliteserien.

– Vi hadde forberedt oss på døden, og visste at vi måtte skape et mirakel. Vi gjorde et halvhederlig forsøk, innsatsmessig i hvert fall, men det var ikke godt nok, sier Svein Maalen.

Ranheim-treneren mener at tapet på Lerkendal var beskrivende for sesongen: At det er blitt mye nesten, men at det til syvende og sist ikke var godt nok.

– Det er mange lag som har rykket ned for så å komme seg opp igjen. Jeg tror vi har bygget en kultur som gjør at vi kan kvalifisere oss for å skape nye eventyr. Det kan bety å komme opp igjen. På sikt ønsker vi det, men vi må se hvordan vi får bygget laget inn mot neste sesong, påpeker han.

– Det er ingen katastrofe for oss som klubb at vi havner et hakk ned. Hvis summen av trønderske spillere i sum er god nok, kan det være vi klarer å spille oss opp igjen, fortsetter Maalen.