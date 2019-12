Rosenborg sikret medalje med et nødskrik

Saken oppdateres!

Spenningen om bronsemedaljen levde til siste sekund i årets siste serierunde.

For med Odd sitt 1-4 tap for Haugesund, kunne Rosenborg gått forbi dem med bedre målforskjell, dersom de slo Ranheim.

Det gjorde de etter to scoringer av Even Hovland og en fulltreffer for Samuel Adegbenro, og slo Ranheim 3-2.

Dermed sendte storebror RBK lillebror Ranheim ned til 1. divisjon. For storebror blir det muligheter for spill i Europa også kommende år.

– Rosenborg har en sterk historie i Europa, så dette var veldig viktig. Vi styrer det meste, men slipper inn to tullete mål. Vi vinner fullt fortjent til slutt, sier RBK-trener Eirik Horneland.

Etter en turbulent sesong varsler treneren at Rosenborg virkelig vil ta opp hanskene til neste år.

– Vi skal reise oss. Vi skal ta tilbake hegemoniet i norsk fotball. Vi treffer på én av tre målsettinger i år med at vi kvalifiserte oss for Europa. Vi bommet i serien og i NM. Det er ikke godt nok. VI skal vise handlekraft og komme sterkt tilbake.

For Ranheim er det spill i OBOS-ligaen som blir realiteten i 2020.

– Jeg var forberedt på døden. Vi måtte ha et mirakel. Kampen er beskrivende for sesongen. Det er nesten, og vi klarte ikke å være god nok på det vi må være god nok på. Vi har ikke vært gode nok i år, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

RBK-spillerne var nok godt klar over resultatet i Haugesund, for da den kampen ble blåst av, gjenstod det fremdeles rundt ti minutter på Lerkendal.

Dette fordi kampen mellom Tromsø og Stabæk måtte stoppes grunnet snøvær. Dermed måtte samtlige lag i bunnstriden avvente start av andreomgang, etter NFFs regler om at disse lagene skulle spille samtidig.

– En komplett skandale

At Haugesund - Odd ikke måtte vente i likhet med de andre kampene, fikk gjestene i FotballXtra til å reagere.

– Det er en komplett skandale. Så enkelt er det. Du kan ikke starte en kamp som har like stor betydning i medaljestriden. Haugesund - Odd skulle vært ventet i ti minutter, konstaterer Raymond Kvisvik i FotballXtra.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Dette vil jeg kalle for en sportslig skandale av Fotballforbundet. Her skal man holde alle kampene, også Molde - Bodø/Glimt. Absolutt alle skal starte likt i andreomgang når det er den siste runden, følger Ivar Hoff opp.