Snøen laver ned over Alfheim i en av kampene som er avgjørende i nedryksstriden.

Det har ført til svært vanskelige spilleforhold på Tromsøs hjemmebane.

Da 34 minutter var gått, hadde dommer Tore Hansen fått nok. Han stoppet kampen slik at snøen kunne ryddes unna banen.

Om lag et kvarter senere var kampen i gang igjen. Fem minutter senere sendte Oliver Edvardsen Stabæk i ledelsen.

– For en farse

TV 2s eksperter rister på hodet.

– For en komedie, for en farse, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

Det har i lang tid vært rettet kritikk mot at Eliteserien skulle avgjøres 1. desember. At Tromsø i tillegg fikk hjemmekamp i siste runde, gjør ikke ekspertene noe mindre kritiske.

– Dem som laget oppsettet ... jøss, for en gjeng med amatører, sier en oppgitt Mathisen.

Da kampen ble stoppet, lå Tromsø på nedrykksplass i og med at Ranheim leder over Rosenborg. Det er imidlertid svært jevnt i bunnstriden – seks lag står i fare for å rykke ned – og nordlendingenes resultat vil ha kraftig innvirkning på den endelige tabellen.

Lang pause

At Tromsø-kampen ble stoppet, betyr at det blir lang pause på de andre lagene som er involvert. Andre omgang må nemlig starte samtidig.

– Hvis ikke får Tromsø en kjempefordel. Da kan de spille på resultat de siste 20-25 minuttene, poengterer Mathisen.

Tidligere Tromsø-spiller Ole Martin Årst har vært med på lignende mange ganger før. Han forklarer at stoppet vil påvirke spillerne.

– Dette har vi vært gjennom hvert eneste år. Det er ekkelt for spillerne. De kommer ut av rytmen, og blir kalde. At det kommer noen strekker i andre omgang, er det relativt lav odds på, sier Årst.

