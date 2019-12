I vinter regner han med å selge 300 store sekker med ved. Samtidig er han i full gang med å hogge det som skal bli ved til neste vinter.

– Målet er å doble neste år. Da skal vi klare 600 sekker, sier 15-åringen som til daglig går siste året på ungdomsskolen.

Tenker langsiktig

Selv tror han arbeidet skal hjelpe han på jobbmarkedet når han blir eldre.

– Jeg tror det er positivt når man søker jobb at de som skal ansette ser at jeg har drevet med noe, sier Lars Rune Brundtland-Eide.

Han forteller at han alltid har likt å være aktiv, men ikke er noe glad i å gå på treningssentre.

– Jeg spiller også fotball og liker best å være ute, sier 15-åringen.

Jobber med morfaren

Morfaren er glad for å få selskap i skogen, men mener det er enda viktigere å få et sunt forhold til penger.

– Jeg tror man får et helt annet forhold til dem når man jobber for dem i stedet for å få dem rett opp i nevene, sier morfaren Rune Brundtland.

De nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bare to av ti 15-åringer nå har registrert inntekt. For 20 år siden var det fire av ti som tjente penger som ble registrert på selvangivelsen.

– Det er nok tøffere for ufaglærte å finne seg en jobb nå enn tidligere. Da blir det spesielt vanskelig for de unge, sier seniorforsker Jon Epland i SSB.

FELLER TRE: Lars Rune Brundland-Eide har tatt motorsagkurs for å jobbe trygt i skogen. Foto: Jan Eivind Bertelsen

Jobber mest

Han forteller om flere interessante funn når man går inn i tallene.

– Vi ser at ungdom som har foreldre med middels eller høy inntekt i større grad har deltidsjobb enn ungdoms om har foreldre med lav inntekt, sier Epland.

Han forteller også om geografiske forskjeller.

– Ungdom i distriktene jobber mer enn ungdom i byene. Fylkesvis er det ungdom i Finnmark og Sogn og Fjordane som jobber mest, men ungdom i Oslo jobber minst, sier seniorforskeren.

Han mener 15-åringen i Lindås på mange måter er representativ for unge som har deltidsjobb.

– Ja, han kommer fra et lite sted med naturressurser. Unge som jobber finner man ofte i tilknytning til jordbruk, skogbruk eller fiske, sier Jon Epland i SSB.

På Lindås har Lars Rune Brundtland-Eide ingen planer om å jobbe mindre.

– På ingen måte. Jeg må bare passe på at det ikke blir for mye. Nå må jeg konsentrere meg å om å fullføre grunnskolen også, sier 15-åringen.