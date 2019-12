To unge mennesker mistet livet da 28 år gamle Usman Khan gikk til angrep på tilfeldige mennesker på London Bridge, fredag ettermiddag.

Lørdag ble det kjent at 25 år gamle Jack Merrit ble Khan sitt første offer.

«Hvil i fred Jack. Du var en vakker sjel, som alltid tok de svakes parti», skrev faren i melding som ble publisert på Twitter.

Søndag blir det andre offeret navngitt i britiske medier som 23 år gamle Saskia Jones.

– Snill og morsom

I likhet med 25 år gamle Jack Merritt var også hun tidligere student ved prestisjeuniversitetet Cambridge University.

Av familien beskrives Jones som morsom, snill og en person som hadde positiv innflytelse på en rekke menneskers liv.

Professor ved universitetet Stephen J. Toope sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at to tidligere studenter ble drept i angrepet.

– Universitetet vårt fordømmer denne avskyelige og meningsløse terrorhandlingen. Våre kondolanser, tanker og dypeste medfølelse går til ofrene og deres familier, sier han i en uttalelse.

Dømt for terror

Gjerningspersonen Usman Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

– Et viktig etterforskningsskritt nå er å finne ut hvorfor han utførte dette angrepet, sa sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, i en uttalelse natt til lørdag.

Ytterligere tre personer ble skadet i angrepet. En av disse har nå forlatt sykehuset, mens de to andre fortsatt ligger innlagt. Ifølge Sky News er tilstanden deres stabil.