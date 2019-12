United snublet hjemme mot Villa

Jack Grealish fortsatte å storspille for gjestene, og Villa-kapteinen var involvert i det meste laget skapte. Etter en halvtimes spill satte innbytter Trézéguet ballen i nettet for Villa, men den ble korrekt annullert for offside.

– En variant fra treningsfeltet

Solskjærs menn våknet mer utover i omgangen, og tre minutter før pause kom utligningen på Old Trafford.

En lur cornervariant endte med et perfekt innlegg fra Andreas Pereira. I boksen var Marcus Rashford dyktig da han stanget inn 1-1 via stolpen og ryggen til Villa-keeper Tom Heaton.

– Det er en veldig fin variant fra United. Heaton er uheldig. Det er en variant de har jobbet med på treningsfeltet. Timingen var perfekt, sa Brede Hangeland om 1-1-målet.

I starten av andreomgang var det United som styrte det meste. Og etter 63 minutter stanget Victor Lindelöf inn 2-1.

Nok en gang var det på en lignende cornervariant som den første scoringen, men denne gangen var det den svenske stopperen som kontant headet ballen i mål.

Villa svarte umiddelbart

Kun to minutter senere stilnet hjemmefansens jubel. Tyrone Mings kom seg bak United-forsvaret og dunket inn 2-2. Ved første øyekast lignet det mistenkelig på offside.

– Det er ingen som tør å juble. Scenene vi får se er helt spesielle, sa Wikestad.

Flere Villa-spillere var offside-plassert, men Mings var ikke en av dem. Dermed ble scoringen korrekt godkjent.

Tolv minutter før slutt var det kaos i Villa-boksen. Sjansen falt til slutt til Anthony Martial, men franskmannen chippet ballen over mål.

United presset på i sluttminuttene, men det ble ikke flere scoringer. Dermed endte det 2-2 på Old Trafford.

Allerede onsdag skal Solskjær og United i aksjon igjen. Da returnerer José Mourinho til gamle trakter med sitt Tottenham. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium onsdag fra kl. 20.

Slik startet lagene:

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Pereira, Fred; James, Mata, Rashford; Martial.

Aston Villa: Heaton; Guilbert, Ngoyo, Mings, Targett; Nakamba, El Ghazi, McGinn, Hourihane; Grealish; Wesley.