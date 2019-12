Pallhåpet var syltynt etter to bom på den liggende skytingen, men en lynhurtig og feilfri stående, samt suveren innsats i sporet, sørget likevel for en imponerende andreplass til Marte Olsbu Røiseland i Sverige.

– Det er utrolig at jeg skyter to bom og blir nummer to i dag, sier Røiseland til NRK etter løpet.

Italienske Dorothea Wierer hadde én bom mindre enn Røisland. Likevel var seiersmarginen kun på 8.6 sekunder.

Tsjekkiske Marketa Davidova ble nummer tre, 3.3 sekunder bak Olsbu Røiseland.

Sørlendingen hadde den suverent beste langrennstiden i Östersund. Olsbu Røiseland var hele 14 sekunder bedre enn den nest beste i sporet.

– Tydeligvis er formen bra. Det funker bra og føles bra. Ting har gått ganske greit i år. Jeg har hatt litt hoftetrøbbel, men trent bra likevel. Det er deilig å se at jeg er i rute. Nå må jeg bare få orden på den liggende skytingen, forteller Olsbu Røiseland.

Det så også lovende ut for Tiril Eckhoff etter en veldig bra åpning med fin fart i sporet og solid skyting, men på stående ble det fullstendig kollaps med fire bom. Dermed endte 29-åringen langt ned på listene på en 40. plass.

– To av tre ting var veldig bra. Jeg gikk kjempefort i løypa, og liggende skyting var endelig bra. På stående skyting klarte jeg å stille meg opp på en drittmatte og sto og gled. Jeg hadde ikke sjans til å treffe blinken. Det er ikke noen unnskyldning. Jeg har trent på dette, men jeg fikk det ikke til, sa Eckhoff til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nest beste norske med sin 25. plass. Karoline Knotten ble nummer 37, mens Emilie Kalkenberg endte på 63. plass.