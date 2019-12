– Jeg trodde faktisk ikke det kunne bli særlig bedre enn på åpningsdagen, men dette fortsatte jo bare. Og det ble jo brukbar avstand til de bak, så dette var solid. Bra for selvtilliten!

I fjor klarte han elleve seirer på rad. I helgen tok han tre på rappen. Sportssjef Ivar Stuan omtaler Jarl Magnus Riiber som kombinertkongen.

– Og jeg mener at jeg har bakgrunn for å ta i såpass: Jeg har trent Fred Børre Lundberg, Trond Einar Elden, Bjarte Engen Vik og Torbjørn Løkken for å nevne noen. Og i Tyskland har de for lengst oppdaget Jarl Magnus, han er nok en større utøver der enn her i Norge, sier Ivar Stuan.

– Jeg opplever litt av det samme, som Ivar sier, på sosiale medier. Jeg har nok flere fans i Tyskland og Mellom-Europa enn hjemme.

– Men fortsetter du å herje slik med tyske konkurrenter så blir det vel færre tyske fans?

– Ja, kanskje jeg ødelegger jeg litt for meg selv på den fronten, men jeg er sikker på at konkurransen bare blir tøffere og tøffere utover i sesongen.

– Men, du, tro ikke at jeg tar av, jeg har nok av folk rundt meg som sørger for at jeg holder bakkekontakten.

– Nå er jeg spent!

– Jeg «lander» fort når jeg kommer hjem. Kjæresten min har ingen idrettsbakgrunn. Hun kommer fra Island og synes ikke det jeg driver med er spesielt interessant. Da vi traff hverandre, hadde hun aldri hørt om kombinert. Så på hjemmebane får jeg kjapt satt ting i perspektiv. Jeg tror det er sunt at hun har sin bakgrunn og sin hverdag, som er litt annerledes enn min. Jeg er jo stort sett bare opptatt av idrett, forklarer Jarl Magnus Riiber.