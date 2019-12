Se Hangelands nådeløse Arsenal-dom i vinduet øverst!

Bortekampen mot nedrykkstruede Norwich var den første med Fredrik Ljungberg som managervikar for «The Gunners.»

Til tross for at Pierre-Emerick Aubameyang scoret to ganger, endte det med uavgjort for Arsenal.

Dermed står London-klubben med seks Premier League-kamper på rad uten seier.

– Vondt å se på

Arsenals akilleshæl under Unai Emery var det defensive. Der var det lite bedring på spore med Ljungberg som sjef, mener ekspertene.

Til pause ledet Norwich 2-1 etter to kontringsmål. Teemu Pukki og Todd Cantwell scoret foran passive Arsenal-forsvarere.

– De grunnleggende problemene med Arsenal defensivt har han i hvert fall ikke gjort noe med, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

– Det er vondt å se på Arsenal med defensive briller, fortsetter den tidligere Premier League-stopperen.

– Det første du tar tak i

I analysen forklarer han at Arsenal fremstår som to separate lag: Angrep og forsvar. Når de mister ballen, er ikke angrepsspillerne gode nok til å jobbe hjemover. Da blir forsvarerne etterlatt til seg selv.

– Om Ljungberg er den rette mannen til å adressere det, har jeg mine tvil om, sier Hangeland.

– Det er det første du tar tak i når du kommer inn. Det er så enkelt. I hvert fall når du skifter trener. Da sier du at «nå er det slutt på alt som har vært den siste tiden. Når du mister ballen, så sprinter du bare hjem.» Det er så enkelt å gjøre det, mener TV 2s fotballekspert.

Ekspertkollega Trevor Morley er enig.

– De er heldig som har en målscorer som sikrer dem mange mål. I første omgang var det kaos. I andre omgang var de litt mer solide, men jeg så ikke noen forbedring. Det var ingenting å smile for, sier den tidligere West Ham-spilleren.

Ljungberg: – Er vanskelig

Selv trekker Ljungberg frem samme problem etter kampen.

– Det vi må jobbe med, er overgangen fra angrep til forsvar. Vi dominerer, men de kontrer altfor enkelt på oss. Det er det målene kommer fra. Det er tungt å svelge, medgir svensken til Sky Sports.

Den tidligere Arsenal-vingen understreker at han ikke har hatt mye tid til å jobbe med problemene på.

– Når du har hatt én trening før kampen, der spillerne måtte ta det rolig, er det vanskelig. Forhåpentligvis får vi én trening til før spillerne må hvile der vi må jobbe med dette, forklarer Arsenals vikarmanager.

Til slutt endte det uavgjort på Carrow Road etter en kamp med store sjanser til begge lag. Dermed har Arsenal sju poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Norwich har tre poeng opp til trygg grunn før den 14. runden er ferdigspilt.

PS! Alexander Tettey var ikke med for Norwich av personlige årsaker.