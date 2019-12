Jobber ulovlig for Stålsett: - Det er bare de som har hjulpet meg

Senest på torsdag var Tekle på jobb hos eks-biskopen. Samme dag fikk hun beskjed om at Stålsett risikerer fengselsstraff for å ha ansatt henne.

– Jeg følte meg veldig dårlig. Jeg lurer på hvorfor ikke jeg kan fengsles i stedet, sier hun til TV 2.

Påtalemyndigheten har bedt om 45 dagers fengsel for Stålsett – en straff han sier han gjerne soner for å løfte frem saken til ureturnerbare asylsøkere.

– Lager mat til meg

Tekle har nemlig fått avslag på sin asylsøknad i Norge, men mener ikke selv at det er trygt for henne å reise tilbake til Eritrea.

I flere år hadde hun fast jobb som renholder, men i 2011 gjorde en lovendring at hun mistet arbeidstillatelsen. Siden har hun vært avhengig av jobben hos Stålsett og kona.

– Det er bare de som har hjulpet meg. De lager mat og ber meg spise med dem. De gir meg vinter- og sommerklær når jeg trenger det, sier hun.

Politiets etterforskning av Stålsett begynte da den tidligere Oslo-biskopen stod frem i avisen Vårt Land og fortalte om arbeidsforholdet til Tekle.

Få dager i forveien hadde Tekle selv latt seg intervjue av samme avis. Stålsett uttalte til Vårt Land at han lenge hadde hatt lyst til å ta et oppgjør med Tekles situasjon, men at han fryktet konsekvensene det kunne få for henne. Det at hun selv lot seg intervjue, gjorde at også Stålsett tok bladet fra munnen.

Må møte i retten

Eks-biskopen omtaler lovbruddet om «sivil ulydighet» og en kristen og moralsk plikt. Han angrer slett ikke på det han har gjort, og håper politikerne vil se på lovverket.

– Dagens situasjon er uverdig i en rettsstat som skulle bygge på kristne og humanistiske prinsipper, sa Stålsett til TV 2 torsdag.

Tekle har vært i Norge i 19 år. Ifølge NRK, som har fått innsyn i dokumentene i saken hennes, fikk hun sitt første avslag på asyl i 2001. Siden har hun fått en rekke avslag.

Stålsett må møte i Oslo tingrett i en to timer lang rettssak 19. desember. Han har erkjent straffskyld etter siktelsen, og saken går derfor som en tilståelsessak. Det retten skal ta stilling til, er om 84-åringen skal dømmes til ubetinget fengsel, slik påtalemyndigheten har bedt om.