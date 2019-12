Med over ett minutts forsprang på landsmannen Jens Lurås Oftebro og østerrikeren Franz-Josef Rehrl og halvannet minutt ned til Jørgen Graabak, var det ingen tvil om hvor seieren ville havne på søndagens 10 kilometer.

Med avlysningen av hoppdelen tidligere søndag gjaldt de såkalte foreløpige resultatene fra torsdag som utgangspunkt for 10 kilometeren langrenn, med Riiber i tet og fem nordmenn blant de sju beste.

Riiber bare økte ledelsen utover i løpet og vant til slutt med to minutter.

– Det som var gnisten i dag, var hvor mye jeg kunne vinne med, sa han til NRK etterpå.

22-åringens suksess har gjort ham til stor stjerne – større enn i Norge – i Tyskland, der kombinert er populært.

– Ja, jeg merker på sosiale medier at det er en del fans fra Tyskland og Mellom-Europa. Men jeg håper det vi gjør her kan bygge oss opp i Norge også, sier han til TV 2.

– I fjor tok du elleve seirer på rad i verdenscupen. Kan du ta tolv denne sesongen?

– Det er noe å strekke seg etter. Men det blir bare tøffere utover nå. Vi må nok steppe opp gamet etter hvert.

Riiber har fullstendig dominert sesongåpningen i verdenscupen og vant både fredagens og lørdagens renn. Norge har tatt kommandoen i paradegrenen i innledningen av verdenscupsesongen.

– Jeg håper at jeg kan fortsette slik og at ingen slår meg, men så enkelt er det nok ikke. Vi har hatt et forsprang på utlendingene fordi vi har hatt snø lenge i Norge. Vi har hatt flere hopp enn dem på snø, men det vil jevne seg ut. Vi så allerede i dag at de var nærmere oss enn fredag, sa Jarl Magnus Riiber lørdag.

Riiber følger opp fjorårssesongen, da han tok tolv verdenscupseirer og to VM-gull.

(©NTB)