StormGeo-meteorolog Roar Teigen varsler et et markant væromslag til uka. Et lavtrykk i Norskehavet fører mye vind fra Atlanterhavet inn over landet.

– Temperaturen på Vestlandet vil ligge på mellom 5 og 10 varmegrader. Det er mer normalt for oktober enn for desember, konstaterer Teigen.

Også i fjellet vil det komme regn, noe som betyr at snømengdene vil minke.

– Selv på Finse, 1222 meter over havet, kan det komme sludd i perioder, sier Teigen.

Pøsregn

Nedbør blir det rikelig av. Tirsdag, torsdag og fredag kan folk på Vestlandet belage seg på øs pøs regnvær. Onsdag blir det ikke riktig like vått.

Også lenger nord blir det fuktig, men ikke fullt så mildt som på Vestlandet. I Nordland vil nedbøren i fjellet fortsatt komme som snø.

I Sør-Norge, hvor det nå er til dels fint snøføre, kan det komme litt regn som fryser på bakke på tirsdag. Dette vil føre til vanskelige kjøreforhold.

Ellers blir det lite nedbør på Østlandet. Torsdag og fredag kan temperaturen komme opp i 7-8 plussgrader.

Forbigående «høst»

Det milde været er imidlertid forbigående. Inn mot neste helg blir det kaldere. Kulden vil holde seg inn i andre uke av desember.

Teigen advarer om at all nedbøren som er ventet fra tirsdag på Vestlandet vil føre til økt fare for både snøskred og jordskred.

Vinden vil komme opp i kuling styrke i fjellet og på kysten, spesielt i vestlige deler av landet og nordover mot Tromsø.

– Det blir gufne forhold, rett og slett, sier Roar Teigen.