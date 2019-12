To personer skal ha blitt tatt av et skred i Storlidalen i Trollheimen i Trøndelag. Begge to har kommet seg ut, melder politiet.

De to personene skal ha vært begravd, men kommet seg ut. Ifølge Adressa var de to en del av et følge på til sammen elleve personer da skredet gikk.

Ifølge politiet er alle nå ute av skredet.

– Det var elleve personer, fordelt på ti skilag, som var på tur ved Bjønnbekken-området i Storlidalen. Det kom et snøskred, og to ble tatt. Men heldigvis ble de gravd fort fram, og det ble raskt meldt at det ikke var behov for medisinsk hjelp, sier redningsleder Ola Vaage til Adressa.

Det er varslet mye snø i området, og det er oransje snøskredfare i hele Trollheimen.