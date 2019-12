1. desember er utpekt til å være Røykvarslerdagen. Da skal alle bytte batteri og sjekke at røykvarsleren fungerer. Samtidig gjennomfører brannvesenet boligkontroller over hele landet. Så langt i år er det utført mer enn 40.000 slike kontroller for å få ned dødstallene.

Statsråden ute på kontroll

En av de som har fått besøk av brannvesenet er Martin Karlsen. Da han åpner døren ser han også at Samfunnsikkerhetsministeren har slått seg med.

– Kan vi få komme inn? smiler Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp).

Målet med boligkontrollene er å avdekke brannfeller. Smines Tybring-Gjedde

kan fortelle at hun selv har fått noen realitetsorienteringer etter at hun ble statsråd. For eksempel har hun ikke lenger like mange skjøteledninger i huset og brannslukningsapparatet er satt synlig frem.

PÅ KONTROLL: Samfunnsikkerhetsministeren er med brannvesenet på boligkontroll Foto: TV 2

– Det er så viktig at man husker på brannsikkerhet, og spesielt nå som vi går inn i adventstiden og julen. Vi tenner mange stearinlys og setter det sammen med annen julepynt som kan ta fyr. Vi bruker også komfyren ekstra mye i julen, sier Samfunnsikkerhetsministeren.

Jørn Røed fra Asker og Bærum Brannvesen er enig med statsråden.

– Desember og januar er de mest brannfarlige månedene i løpet av året, sier han.

Menn dør oftere enn kvinner

Selv om dødstallene totalt sett går ned, er det likevel langt flere menn enn kvinner som har omkommet i år. Av de 30 personene som har mistet livet i en brann så langt i 2019 har 25 vært menn. Hvorfor er det ingen som har et godt svar på.

– Vi har prøvd å finne ut av det. Vi vet at eldre og de som er i ruspåvirket tilstand er mer utsatte enn andre, men hvorfor akkurat så mange menn har mistet livet i dødsbranner i år vet vi ikke, sier Smines Tybring-Gjedde.

Heller ikke Røed fra brannvesenet har noe konkret svar, men antar at det kan ha noe å gjøre med menn og risiko.

– Hvis jeg skal spekulere så tror jeg det kan være at menn er mer tilbøyelig til å ha en høyere toleranse for risiko, sier Røed.

1. desember er Røykvarslerdagen

BYTTER: Martin Karlsen skifter batteri i røykvarsleren. I kveld skal han gjøre det samme hos foreldrene. FOTO: TV2

For å få ned dødstallene intensiverer nå brannvesenet boligkontrollene. Da avdekker de feil og mangler og kommer med sikkerhetsanbefalinger. I dag er brannvesenets første bud at alle bytter batteri på røykvarsleren og sjekker at den fungerer.

– Det føles veldig trygt. Nå er dette en relativt ny leilighet, men jeg skal til foreldrene mine på middag i kveld og da skal jeg sjekke for dem også, sier Karlsen.